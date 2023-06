Yandex testet unbemannte Taxis in einem Moskauer Stadtbezirk

Einwohner des Moskauer Stadtbezirks Jassenewo können ab jetzt ein KI-gesteuertes Taxi bestellen. Dies gab das russische Technologieunternehmen Yandex am Mittwoch bekannt. Ein Fahrer wird jedoch weiterhin im Auto anwesend sein und auf die Sicherheit der Fahrt achten.

Quelle: Sputnik © Sergei Mamontow

Das russische Technologieunternehmen Yandex hat den Start des unbemannten Taxidienstes in Jassenewo, einem der Moskauer Bezirke, angekündigt. Dies berichtete das russische Nachrichtenunternehmen RBK unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens. Es handle sich um einen mittels künstlicher Intelligenz gesteuerten Fahrzeugbestelldienst. In der Erklärung heißt es: "Die Robotaxis sind im Testbetrieb im Bezirk Jassenewo jeden Tag von 7:00 bis 1:00 Uhr verfügbar. Sie können eine Fahrt in der Yandex-Go-App buchen." In Übereinstimmung mit dem russischen Gesetz wird zudem ein Fahrer im Auto sitzen, um die Sicherheit der Fahrt zu gewährleisten. Benutzer, die sich auf der Projektwebsite beworben haben, können ein solches Taxi vor allen anderen bestellen, und in der Zukunft ist dies auch für andere Bewohner von Jassenewo möglich. In der Yandex-Go-Anwendung gibt es eine spezielle Schaltfläche zum Bestellen der KI-gesteuerten Taxis. Durch Anklicken können Benutzer Ein- und Ausstiegspunkte auswählen und ein Auto rufen. Jede Fahrt kostet 100 Rubel (etwa 1,20 Euro). Eine Moskauer Einwohnerin hat eine Fahrt mit einem solchen Yandex-Taxi unternommen, der Telegram-Kanal Nowosti Moskwy veröffentlichte ihr Video. Yandex hatte Ende 2016 mit der Arbeit an der Technologie zur unbemannten Fahrzeugsteuerung begonnen. Ziel des Projekts war es, eine Technologie zu entwickeln, die keine menschliche Anwesenheit hinter dem Steuer erfordert. Im Februar 2018 fuhr das unbemannte Auto von Yandex zum ersten Mal nach einem Schneefall durch die Straßen in Moskau und im Juni desselben Jahres fuhr es 789 Kilometer von Moskau nach Kasan. Im Juli 2018 unterzeichneten Yandex und die Moskauer Regierung eine Vereinbarung über die Entwicklung unbemannter Fahrzeuge in der Hauptstadt. Mehr zum Thema – Medienbericht: KI-gesteuerte US-Kampfdrohne tötet ihren Bediener bei einer Simulation

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.