Russische Diamanten: G7-Sanktionen treffen europäischen Markt hart

Die groß angelegten Sanktionen gegen Diamanten aus Russland stürzen den europäischen Markt ins Chaos. Größte Verlierer sind Unternehmen aus der EU. Washington und London finden hingegen wie üblich einen Weg, um ihre eigenen Sanktionen zu umgehen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Enorme Lieferausfälle, stark gestiegene Kosten und die Absicht, in arabische Länder auszuweichen, um finanzielle Einbußen zu vermeiden: Die von den G7 vordergründig gegen russische Diamanten verhängten Sanktionen schaden vor allem den europäischen Unternehmen. Allerdings rechnet die Branche mit noch größeren Schäden, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Agentur erklärt: "Nach den von der Europäischen Kommission erlassenen Rechtsvorschriften müssen in die EU eingeführte Edelsteine im belgischen Antwerpen, einem der weltweit führenden Diamantenhandelszentren, auf mögliche russische Herkunft geprüft werden. Ab Anfang März werden alle Steine, die größer als ein Karat sind, zur Untersuchung dorthin geschickt, und ab September werden auch Steine, die größer als ein halbes Karat sind, überprüft. Jeder Diamant muss zertifiziert werden, und zwar wo er abgebaut und wo er geschliffen wurde. Die Folge: Chaos auf dem Markt." Wie die britische Zeitung The Times berichtet, verlangen die belgischen Regulierungsbehörden, die Herkunft der Edelsteine durch entsprechende Unterlagen zu bestätigen. Die Händler beklagen sich über zusätzliche Kosten und lange Verzögerungen. Während es zuvor zwei Tage dauerte, einen Auftrag auszuführen, dauert das Verfahren aktuell bis zu zwei Wochen. Finanzministerium: Russland erschließt neue Märkte für Diamanten, vorrangig in Afrika De Beers, das größte internationale Diamantenverarbeitungsunternehmen, warnte zuvor die Befürworter der Sanktionen, dass der Markt erhebliche Verluste erleiden werde. Nach Einschätzung des Unternehmens führt die verstärkte Verarbeitung von Edelsteinen zu "erheblichen Verzögerungen, Blockaden und Kosten bei der Einfuhr von Diamanten nach Belgien". De Beers wies auch auf die Gefahr eines "Ausweichens" von europäischen Händlern nach Dubai und Indien hin, um die EU-Vorschriften zu umgehen. Da die Auswirkungen der Sanktionen gegen russische Rohdiamanten die Diamantenumschlagplätze in Dubai, Neu-Delhi und Tel Aviv nicht betreffen, beabsichtigen einige Unternehmen, ihren Standort dorthin zu verlegen. Negative Entwicklungen sind vorprogrammiert: Dazu gehören die hohen Herstellungskosten, logistische Schwierigkeiten und die Einschränkung der Verfügbarkeit von Steinen. Und als Folge davon ein Anstieg der Diamantenpreise zumindest auf dem EU-Binnenmarkt, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die britische The Times schreibt: "Die 'Sanktions'-Marktverzerrung widerspricht den Spielregeln des Marktes. Sie zielt scheinbar darauf ab, die einheimischen Produzenten zu unterstützen, schadet aber letztlich allen Akteuren und in noch größerem Maße ihren eigenen. Das Entstehen eines grauen Marktes, der zusätzlich zu den beschlossenen Sanktionsbeschränkungen existiert und sich ausweitet, um sie zu umgehen, ist nicht weit entfernt." Wie The Times feststellt, haben London und Washington die Antwerpener Regelung fallen gelassen und den eigenen Diamantenherstellern erlaubt, das Herkunftsland unabhängig zu zertifizieren. Es stellt sich heraus, dass diese beiden G7-Mitglieder – die USA, die die EU mit der Einführung neuer Sanktionen gegen Russland aufgehetzt haben, und das Vereinigte Königreich, das die EU längst verlassen hat – damit davongekommen sind und ihre Verbündeten im Regen stehen lassen", resümiert RIA Nowosti. Mehr zum Thema - Russische Diamanten: Unternehmen De Beers und ODC lehnen Handelsverbot ab

