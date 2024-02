Finanzministerium: Russland erschließt neue Märkte für Diamanten, vorrangig in Afrika

Die Restriktionen der westlichen Länder gegen Diamanten aus Russland werden kaum greifen. Wie das Finanzministerium in Moskau bekanntgibt, ist Russland im Begriff, neue Märkte für Diamanten jenseits der westlichen Welt zu erschließen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Der Pressedienst des russischen Finanzministeriums teilte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit, dass Russland gemeinsam mit anderen diamantenfördernden Ländern in erster Linie in Afrika Partnerschaften stärkt und neue Märkte erschließt. Zuvor hat Finanzminister Anton Siluanow in einem Gespräch mit Journalisten betont, dass die von den westlichen Ländern verhängten Sanktionen Russland nicht um die Einnahmen aus dem Diamantenverkauf bringen werden. Angesichts der Maßnahmen würden lediglich die Absatzmärkte neu konfiguriert, was dazu führe, dass die Urheber der antirussischen Politik unter ihren eigenen Sanktionen litten. In einer Erklärung des Finanzministeriums heißt es: "Russland stärkt Partnerschaften und erschließt neue Märkte zusammen mit anderen diamantenproduzierenden Staaten, vor allem in Afrika, unter Beteiligung interessierter Vertreter der Diamantenschleif- und -handelsbranche im Nahen Osten und in Asien." Die Beschränkungen für Diamanteneinfuhren aus Russland in die Europäische Union und die G7-Länder traten am 1. Januar dieses Jahres Kraft. Ab dem 1. März werden die G7-Länder damit beginnen, die Einfuhr von in Drittländern verarbeiteten Diamanten aus Russland schrittweise zu beschränken. Mehr zum Thema - Russische Diamanten: Unternehmen De Beers und ODC lehnen Handelsverbot ab

