Ringtausch: London bietet Bundesregierung Hilfe für mögliche Taurus-Lieferung an

Großbritannien hat der Bundesregierung Hilfe angeboten, um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew zu ermöglichen. Und das, obwohl Bundeskanzler Scholz mehrfach betont hat, dass er keine Taurus in die Ukraine liefern möchte.

Quelle: AFP © Markus Schreiber

Der britische Außenminister David Cameron hat der Bundesregierung Hilfe angeboten, um eine eventuelle Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew zu ermöglichen. Auf die Frage, ob sein Land bereit wäre, die Probleme zu lösen, die einer Taurus-Lieferung entgegenstehen, sagte er der Süddeutschen Zeitung: "Wir sind entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit unseren deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen." Taurus-Leak: Das übersehene Detail Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Lieferung des weitreichenden Waffensystems immer wieder mit der Begründung abgelehnt, Deutschland könne "nicht tun, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird". Laut der Zeitung hält Cameron auch einen Ringtausch für möglich, bei dem Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgibt und London seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefert. "Wir sind bereit, uns alle Optionen anzuschauen, um den maximalen Effekt für die Ukraine zu erzielen", sagte Cameron. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben kürzlich ihre Differenzen bei Sicherheitsfragen offen ausgetragen. Die Bundesregierung hat sich bisher geweigert, den Taurus-Marschflugkörper mit der Fähigkeit, die Krim-Brücke und logistische Zentren auf der Krim zu treffen, an Kiew zu liefern. Vergangene Woche legte Kanzler Scholz in Berlin erstmals öffentlich dar, warum er Kiew die erbetenen weitreichenden Taurus-Marschflugkörper vorenthält. Wenige Stunden später sorgte der Franzose Macron in Paris mit einer provokanten Bemerkung zum Abschluss einer Ukraine-Konferenz für Aufsehen, wonach er die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließe. Mehr zum Thema - "Keine Ostfront 2.0": Scholz und Macron tragen ihre Differenzen angesichts Ukraine-Hilfe offen aus

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.