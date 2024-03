Frankreich nimmt "Freiheit zur Abtreibung" in Verfassung auf

Als weltweit erstes Land hat Frankreich die "Freiheit zur Abtreibung" in die Verfassung aufgenommen. Beide Kammern des Landes stimmten mit großer Mehrheit für die Aufnahme. Die Entscheidung wurde jedoch auch von Protesten begleitet.

Quelle: AFP © Dimitar Dilkoff

Frankreich nimmt als weltweit erstes Land die "Freiheit zur Abtreibung" in die Verfassung auf. Die Abgeordneten beider Kammern des Parlaments stimmten gestern im Schloss von Versailles mit 780 zu 72 Stimmen für die entsprechende Verfassungsänderung. Die Bekanntgabe des Ergebnisses wurde mit anhaltendem Beifall begrüßt. Auf dem Platz gegenüber dem Eiffelturm brach Jubel aus. Zahlreiche Menschen hatten die Debatte und Abstimmung auf einem Großbildschirm verfolgt. Premierminister Gabriel Attal sprach von einer "moralischen Schuld" gegenüber allen Frauen, die gelitten hätten. Er fügte hinzu: "Uns verfolgen das Leiden und die Erinnerung an so viele Frauen, die jahrzehntelang darunter gelitten haben, nicht frei sein zu können." Russisch-Orthodoxe Kirche: Abtreibung ist Mord Er freue sich über den "erfolgreichen Abschluss eines langen Kampfes", so Attal weiter. "Frankreichs Stolz. Universelle Botschaft", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Während der Abstimmung versammelten sich allerdings auch mehrere hundert Abtreibungsgegner in der Nähe des Kongresses in Versailles, um gegen die Verfassungsänderung zu protestieren. Auch die katholische Kirche machte deutlich, dass sie Abtreibungen weiterhin ablehne. Bereits seit 1975 sind Abtreibungen bis zur zehnten Schwangerschaftswoche in Frankreich straffrei. Mittlerweile können Schwangere in Frankreich bis zur 14. Woche abtreiben, die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Mehr zum Thema – Ministerin Paus: Unerwünschte Meinungen werden zu "Ordnungswidrigkeiten"

