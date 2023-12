Russisch-Orthodoxe Kirche: Abtreibung ist Mord

In der Russischen Föderation, die sich zunehmend in Richtung traditioneller, konservativer Werte bewegt, hat die vorherrschende christliche Konfession des Landes erklärt, dass Propaganda, die Schwangerschaftsabbrüche unterstützt, inakzeptabel sei.

Quelle: Sputnik © Oleg Varov

Der absichtliche Schwangerschaftsabbruch sei mit Mord gleichzusetzen, verlautbarte die russisch-orthodoxe Kirche in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Sie argumentierte, dass es kein "Recht auf Abtreibung" gebe. Das Dokument wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, wo Kirchenführer, konservative Aktivisten und einige Politiker Einschränkungen oder sogar ein vollständiges Verbot der Abtreibung in Russland fordern. In dem Dokument, das von der Heiligen Synode, dem Leitungsgremium der Kirche, veröffentlicht wurde, heißt es: "Die Kirche setzt eine willkürliche chirurgische oder medizinische Abtreibung unmissverständlich mit Mord gleich, unabhängig von der Methode oder der Dauer der Schwangerschaft. Deshalb ist es inakzeptabel, ein 'Recht auf Abtreibung' zu proklamieren, das ein 'Recht auf Mord' bedeutet." Die Kirche wies auch das Argument der Abtreibungsbefürworter zurück, dass der Abbruch einer Schwangerschaft bis zu einem bestimmten Entwicklungsstadium des Embryos erlaubt sein sollte. Die Synode erklärte dazu: "Propaganda für Abtreibung in jeder Form, auch in den Medien, ist inakzeptabel." Papst Franziskus entlässt Anti-LGBTQ-Bischof Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill von Moskau, bezeichnete die Abtreibung im vergangenen Monat als "nationale Katastrophe", die "die Zukunft unserer Gesellschaft" zerstöre. Präsident Wladimir Putin hat sich jedoch geweigert, die Forderungen nach einem vollständigen Verbot von Abtreibungen zu unterstützen. Auf seiner Pressekonferenz zum Jahresende am 14. Dezember sagte er, die Behörden sollten bei der Regulierung des Verfahrens "sehr vorsichtig" sein. In der Zwischenzeit hat sich der Präsident wiederholt dafür ausgesprochen, dass die Regierung russische Familien ermutigen müsse, Kinder zu bekommen, und zwar mehr. Letzten Monat unterzeichnete Putin einen Erlass, in dem er das Jahr 2024 zum Jahr der Familie erklärte und einen Beamten ernannte, der die Programme zur Förderung der "traditionellen Familienwerte" leiten soll. Mehr zum Thema - Patriarch Kirill zu Abtreibungen: "Echter nationaler Notstand"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.