Verletzte bei Messer-Attacke in Pariser Bahnhof

Bei einer Messerattacke in einem Pariser Bahnhof wurden am Samstagmorgen drei Menschen verletzt. Einsatzkräfte haben den Täter im Bahnhof Gare de Lyon überwältigt, berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf die Polizei.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago

Am Samstagmorgen wurden in Paris drei Menschen bei einem Messerangriff verletzt. Einsatzkräfte haben den Täter im Bahnhof Gare de Lyon überwältigt, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung Le Figaro unter Berufung auf die Polizei. Laut der Bild gibt es einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Über das Motiv des Täters ist noch nichts bekannt. Frankreich: Marine Le Pen kritisiert AfD zum Thema Remigration Zu dem Angriff kam es in einer Wartehalle im Untergeschoss des Bahnhofs. Der Angreifer hat sich nach seiner Festnahme mit einem italienischen Führerschein ausgewiesen. Der Gare de Lyon ist ein großer Fernbahnhof, von wo aus unter anderem die Züge in Richtung Südfrankreich abfahren. Mehr zum Thema - Deutscher Tourist in Paris erstochen

