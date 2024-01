Lettland weist einen 82-jährigen russischen Staatsbürger aus

Die lettischen Behörden haben beschlossen, den 82-jährigen russischen Rentner Boris Katkow des Landes zu verweisen. Ihm wurde eine Stunde Zeit zum Packen gegeben. Seine Frau, seine Tochter, sein Sohn, sein Enkel und seine Enkelin bleiben in Lettland.

Quelle: Legion-media.ru © Müller-Stauffenberg

Der 82-jährige russische Rentner Boris Katkow, dem eine Stunde Zeit zum Packen gegeben wurde, soll aus Lettland abgeschoben werden. Dies berichtete Alexei Stefanow, Sonderkorrespondent der Mediengruppe Rossija Segodnja, am 12. Januar auf seinem Telegram-Kanal. Katkow ist der Leiter der lettisch-russischen Kooperationsgesellschaft (wenn das ein Eigenname ist, muss alles großgeschrieben werden) und der Repräsentanz der Baltischen Föderalen Immanuel-Kant-Universität. Nach Angaben eines Journalisten, der mit dem Rentner sprach, kamen lettische Grenzbeamte am Morgen des 12. Januar zu Katkows Haus und gaben ihm eine Stunde Zeit, seine Sachen zu packen. Seine Frau, seine Tochter, sein Sohn, sein Enkel und seine Enkelin bleiben in Lettland. Katkow erklärte: "Sie sagten, sie würden mich zur Grenze bringen. Ich sagte: Ich habe dort niemanden und nichts. Aber das interessiert sie nicht. Gehe in die Türkei oder nach Usbekistan, egal." Russland: Auf Konfiszierung des Moskau-Hauses in Riga folgen schmerzhafte Gegenschritte Nach Angaben des 82-jährigen Rentners erhielt er am 10. Januar ein vom lettischen Innenminister unterzeichnetes Schreiben, in dem es hieß, dass er eine Bedrohung für die nationale Sicherheit sei und abgeschoben werde. Laut Gesetz hätte der Mann einen Monat Zeit gehabt, die Entscheidung anzufechten. Er fügte hinzu, dass es ihm nicht einmal erlaubt war, Konten abzurechnen und alle finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Laut Katkow wurde ihm gesagt, dass die lettischen Behörden planten, sich aller Führungskräfte zu entledigen, die wichtige Positionen innehaben, während er seinerseits große Organisationen leitet und mit Russland zusammenarbeitet. Es ist bekannt, dass der Mann über den Kontrollpunkt Terechowo/Buratschki abgeschoben werden soll. In der Nacht zum 13. Januar wurde Katkow von russischen Grenzschützern abgeholt, wie der Gouverneur des Gebiets Pskow Michail Wedernikow auf seinem Telegram-Kanal mitteilte. Außerdem veröffentlichte er ein Video des Treffens mit dem russischen Staatsbürger. Heute teilte der Gouverneur mit, dass der Rentner, nachdem er sich nach einem anstrengenden Weg ausgeruht hatte, über Sankt Petersburg nach Kaliningrad geschickt wurde. Wedernikow schrieb: "Nachdem er die Nacht in Pskow verbracht und sich von der Reise ausgeruht hatte, beschloss Boris Grigorjewitsch Katkow, der aus Lettland abgeschoben worden war, weiter nach Kaliningrad zu fahren. Er kommt von dort und will in seine Heimat zurückkehren." Heute Abend wurde bekannt, dass Katkow von Sankt Petersburg aus in Kaliningrad eingetroffen ist. Nach Angaben der Baltischen Föderalen Immanuel-Kant-Universität wurde er am Flughafen von Mitarbeitern der Universität empfangen. Der Pressedienst teilte mit: "Boris Grigorjewitsch Katkow ist seit 2008 an der Baltischen Föderalen Universität tätig. Heute wurde er bei seiner Ankunft in Kaliningrad von den Mitarbeitern der Universität empfangen. Rektor Alexander Fjodorod wies die zuständigen Dienststellen der Universität an, ihm jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, einschließlich einer Unterkunft." Der Rektor werde sich demnächst mit Katkow treffen, um seine weiteren beruflichen Perspektiven zu besprechen. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, äußerte sich zu dem Vorfall. Sie sagte, die Abschiebung Katkows aus Lettland sei eine Provokation und ziele darauf ab, die russischsprachigen Einwohner der baltischen Republik einzuschüchtern, die Opfer von Neonazi-Manifestationen und Russophobie seien. Mehr zum Thema – Lettland: Parlament erlaubt Beschlagnahmung des "Moskauer Hauses" in Riga

