Polnische Armee: Unidentifiziertes Flugobjekt dringt aus Richtung Ukraine nach Polen ein

Nachdem der Konflikt in der Ukraine in den letzten Tagen ein bisher nicht gekanntes Ausmaß angenommen hat, meldet das polnische Militär nun, dass ein Objekt, möglicherweise eine Rakete, aus Richtung der Ukraine in polnisches Gebiet eingedrungen ist.

© Staff Sgt. J.T. Armstrong / US Air Force

Ein nicht identifiziertes Flugobjekt ist am Freitagmorgen aus Richtung der Grenze zur Ukraine in den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen eingedrungen, teilte das Operationskommando der polnischen Armee auf der Social-Media-Plattform X mit: "Am Morgen ist ein nicht identifiziertes Flugobjekt in den Luftraum eingedrungen… und von dem Moment an, als es die Grenze überquerte, bis zum Verschwinden des Signals, wurde es von den Radaren des Luftverteidigungssystems des Landes beobachtet. In Übereinstimmung mit den geltenden Verfahren hat der Einsatzleiter der Streitkräfte die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel mobilisiert." W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.Zgodnie z… pic.twitter.com/Tn7kjfZffO — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 29, 2023 Der Privatsender TV Republika hatte berichtet, dass in der Nähe der Stadt Hrubieszow in Südpolen nach dem Objekt gesucht werde, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Krzysztof Komorski, Gouverneur der Region Lublin, schrieb auf X: "Wir haben Informationen erhalten, dass ein Objekt in der Nähe von Hrubieszow auf dem Radar erschienen ist. Wir haben keine Bestätigung, dass es in unsere Region fiel." Jesteśmy w kontakcie z żandarmerią oraz KWP, dostaliśmy informację o tym że na radarze pojawił się obiekt w ok Hrubieszowa. Nie mamy żadnego potwierdzenia na temat tego, że spadł na terenie naszego województwa. 10:53 proszę o spokój i cierpliwość, służby pracują. — Krzysztof Komorski (@komorski4lbn) December 29, 2023 Niederländischer Armeekommandant drängt auf Vorbereitung für möglichen Krieg mit Russland Der Konflikt in der Ukraine hat sich in den letzten 24 Stunden stark zugespitzt. In der Nacht hat Russland in einem seiner größten Luftangriffe seit Beginn der militärischen Operation die Ukraine mit 158 Drohnen und Raketen angegriffen, die nach Angaben des ukrainischen Militärs kritische Infrastrukturen, Industrieanlagen und militärische Einrichtungen zum Ziel hatten. Im November 2022 schlug eine verirrte ukrainische Rakete im polnischen Dorf Przewodów in Südpolen ein, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass der Konflikt in der Ukraine auf die Grenze übergreifen könnte. Im April wurde ein militärisches Objekt in einem Wald in der Nähe des Dorfes Zamość nahe der nördlichen Stadt Bydgoszcz gefunden. Später wurde berichtet, dass es sich um eine ukrainische Rakete handelte. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftstreitkräfte äußern sich zu russischem Raketenangriff

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.