Hochrechnung bei Schweizer Nationalratswahl: SVP legt deutlich zu und gewinnt – Grüne stürzen ab

Bei den Wahlen zum Schweizer Nationalrat erreicht die rechtskonservative SVP fast ein neues Rekordergebnis. Die Grünen müssen dagegen deutlich Federn lassen.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago

Wie unter anderem die ARD berichtet, hat bei der Parlamentswahl in der Schweiz die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) am Sonntag ihre Vormachtstellung ausgebaut. Laut einer Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern kommt sie auf 29 Prozent. Das entspricht einem Zuwachs von 3,4 Prozentpunkten. Die Grünen kämen noch auf 9,1 Prozent – minus 4,1 Prozentpunkte. Die Grünliberalen kommen nur noch auf 7,1 Prozent – ein Minus von 0,7 Prozent. Schweizer Ständerat stimmt Verkauf von 25 Leopard-Panzern an Deutschland zu An der Regierungszusammensetzung ändern die Ergebnisse jedoch erst einmal nichts. Seit Jahrzehnten regieren die langfristig wählerstärksten Parteien zusammen, darunter auch die SVP. Für die SVP war das Thema Zuwanderung der Erfolgsbringer, wie Vizepräsident Marcel Dettling sagte: "Das Volk hat gesprochen, da ist eine Kurskorrektur dringend notwendig." Die SVP verlangt unter anderem Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden. Auch die Klima-Agenda hat in der Schweiz offenbar nur wenig Anhänger. Mehr zum Thema - Weitere Annäherung: Schweiz würde "Verbindungsbüro" der NATO akzeptieren

