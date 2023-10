Finnische Behörden verbieten mehreren Russen Immobilienkauf

Das finnische Verteidigungsministerium teilt mit, drei negative Entscheidungen zu Immobiliengeschäften für russische Käufer getroffen zu haben. Der Grund: Der Ankauf von Grundstücken könnte zu Schwierigkeiten bei der Landesverteidigung und dem Schutz der territorialen Integrität führen.

Quelle: Gettyimages.ru © ArLawKa AungTun

Wie Bloomberg zunächst berichtete, wurde ein Wunsch mehrerer Russen abgewiesen, Immobilien in Finnland zu kaufen. Konkret geht es um zwei Grundstücke in der Gemeinde Ruokolahti sowie um ein Grundstück in der Stadt Kitee. Beide Orte liegen im Südosten des Landes, an der Grenze zu Russland. Dem Bericht zufolge sollten zwei Immobiliengeschäfte von Privatpersonen und ein weiteres von einem Unternehmen getätigt werden. Die Entscheidung sei von Verteidigungsminister Antti Häkkänen unterzeichnet worden, teilte seine Behörde am Donnerstag auf ihrer Website mit. Das Ministerium erklärte, der Erwerb der Grundstücke würde "die Organisation der Landesverteidigung oder die Kontrolle und Wahrung der territorialen Integrität" erschweren. "Die Personen und Begünstigten des Unternehmens sind russische Staatsbürger", hieß es ferner. Schadenersatz gefordert: "Norwegische" Rentiere weideten in russischem Naturschutzgebiet Seit 2020 müssen Bürger aus Nicht-EU-Ländern für den Immobilienkauf in Finnland eine Sonderlizenz des Verteidigungsministeriums einholen. Im Jahr 2023 hatten die Behörden des Landes Änderungen eingeführt, die die Blockierung von Immobiliengeschäften ermöglichen, "um die nationale Sicherheit zu gewährleisten". Anfang Oktober hatte die finnische Justizministerin zudem angekündigt, die Beschlagnahme von Immobilien im Besitz russischer Bürger zu erleichtern. Sie hatte von einer Pattsituation gesprochen, da die Behörden aufgrund der geltenden Einreisebeschränkungen für russische Bürger "keine offizielle Warnung an russische Immobilienbesitzer aussprechen können". Mehr zum Thema – Finnland nennt "äußere Einwirkungen" als Ursache für Leck in Gaspipeline

