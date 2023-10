Russland informiert Europarat künftig nicht mehr über Verhängung des Kriegsrechts

Falls Moskau irgendwann das Kriegsrecht verhängt oder aufhebt, wird es den Generalsekretär des Europarates künftig nicht mehr darüber informieren müssen. Die Staatsduma hat am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.

Quelle: Sputnik © Wiktor Tolotschko

Die russische Staatsduma hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, durch das Moskau den Europarat über die Verhängung oder Aufhebung des Kriegsrechts beziehungsweise des Ausnahmezustands nicht mehr informieren muss. Der Gesetzentwurf wurde sofort in der zweiten und dritten Lesung angenommen. Der Schritt wird damit begründet, dass Russland keine Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention mehr ist. "Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit dem Austritt Russlands aus dem Europarat", hieß es. Russland verlässt den Euro-arktischen Barentssee-Rat "Der Europarat hat seinen Nutzen verloren. Er hat begonnen, die Entwicklung anderer Länder zu bremsen. Alle seine Entscheidungen sind politisiert und werden unter dem Diktat Washingtons getroffen, das alles tut, um die europäischen Staaten zu schwächen und Spannungen zwischen ihnen zu erzeugen", erklärte der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin. Die Änderungen an den Gesetzen zum Kriegsrecht und zum Ausnahmezustand wurden auf Vorschlag des russischen Präsidenten vorgenommen. Nun müssen sie vom Föderationsrat genehmigt und von Wladimir Putin unterzeichnet werden. Zuvor musste Russland bei der Verhängung des Kriegsrechts oder des Ausnahmezustands die Vereinten Nationen und den Europarat informieren. Laut dem verabschiedeten Gesetz muss Moskau nur mehr die Vereinten Nationen in Kenntnis setzen. Im Februar 2022 suspendierte das Ministerkomitee des Europarates die Vertretung Russlands in der Organisation und entzog dem Land das Recht, an der Arbeit des Komitees, der Parlamentarischen Versammlung und anderer Gremien des Europarates teilzunehmen. Als Reaktion darauf beendete Moskau seine Mitgliedschaft im Europarat. Das Land unterliegt auch nicht mehr der europäischen Menschenrechtskonvention. Russlands Außenministerium erklärte damals, dass der Schritt "keine Folgen auf die Rechte und Freiheiten" der Russen haben werde. Russland hatte vergangenen Herbst das Kriegsrecht in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Gebieten Saporoschje und Cherson verhängt. Mehr zum Thema – Schadenersatz gefordert: "Norwegische" Rentiere weideten in russischem Naturschutzgebiet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.