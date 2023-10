Ukrainischer Geheimdienst meldet drei Versuche, im Kernkraftwerk Saporoschje Fuß zu fassen

Ukrainische Spezialeinheiten hätten drei Versuche unternommen, das Kernkraftwerk Saporoschje unter ihre Kontrolle zu bringen, sagte der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanow in einem Interview. Alle Versuche seien erfolglos geblieben.

Quelle: Sputnik

Der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanow sagte in einem Interview mit dem Internetportal nv.ua, dass die Spezialeinheiten dreimal versucht hätten, die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporoschje zu erlangen. Demnach habe sich der erste Angriff im August 2022 ereignet. Die Spezialeinheiten sollen mit Hochgeschwindigkeitsbooten den Kachowka-Stausee überquert haben, um eine Aufmarschbasis für den Versuch zu schaffen, das Kernkraftwerk später zu besetzen. Später mussten sie sich jedoch zurückziehen. Anschließend seien zwei weitere Landungsversuche am linken Dnjepr-Ufer unternommen worden, um das Atomkraftwerk zu besetzen. Den genauen Zeitpunkt nannte er nicht. An diesem Vorhaben seien auch Ausländer beteiligt gewesen. Wie das Portal berichtet, mussten sich die Spezialeinheiten zurückziehen, nachdem die russische Armee schweres Gerät, darunter Panzer, zum Flussufer gebracht hatte. Budanow erklärte, diese Versuche seien erfolglos geblieben, die dabei gesammelten Erfahrungen hätten sich jedoch als nützlich für ähnliche Einsätze an anderen Orten erwiesen. Ukrainischer Militärgeheimdienstchef: Krieg sollte auf "russisches Territorium" verlagert werden Maria Sacharowa, die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, kommentierte Budanows Aussagen mit den Worten, dass diese zu einer "kalten Dusche für die UN werden sollten, deren Vertreter all diese Monate gesagt haben, dass sie die Richtung des Angriffs auf das Kraftwerk nicht bestimmen können". Budanows Worte "sollten die Bevölkerungen der NATO-Staaten aus ihrem hypnotischen Schlaf erwecken". Den Menschen habe man gesagt, dass Moskau für die Bedrohungen verantwortlich sei und mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe. Russland habe alle Daten zur Verfügung gestellt, um den Beschuss des Kernkraftwerks durch die ukrainischen Streitkräfte zu bekräftigen. "Alles, worüber wir gesprochen haben, wird auch weiterhin direkt bestätigt werden", schrieb Sacharowa auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium und die lokalen Behörden des Gebietes Saporoschje berichteten mehrfach über Versuche des ukrainischen Militärs, das Kernkraftwerk unter die Kontrolle Kiews zu bringen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für den Beschuss des Kernkraftwerks verantwortlich. Ein Unfall in dem Kraftwerk hätte enorme Folgen für Europa, warnte das russische Verteidigungsministerium im vergangenen August. Falls die Dieselgeneratoren und Pumpen ausfallen und die Reaktoren zusammenbrechen, wird Europas größtes Atomkraftwerk radioaktive Stoffe in die Atmosphäre freisetzen, die sich über Hunderte von Kilometern ausbreiten, hieß es. Mehr zum Thema - Budanow vom russischen Ermittlungskomitee in Abwesenheit wegen terroristischer Handlungen angeklagt

