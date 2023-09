Warum sind die Polen so beleidigt? CNN übersieht da etwas

Von Andrew Korybko

Luke McGee von CNN hat am Samstag einen Beitrag veröffentlicht, in dem er erklärt, dass Polens Streit mit der Ukraine viele in Europa verärgert hat und ein Geschenk für Putin war, was die wahren Gründe für den polnisch-ukrainischen Streit herunterspielt, den der stellvertretende Außenminister Arkadiusz Mularczyk kürzlich als Schuld Deutschlands bezeichnet hat. Die beiden vorangehenden, mit Hyperlinks versehenen Beiträge liefern den Hintergrund für ein besseres Verständnis der bevorstehenden Kritik und der anschließenden Analyse der CNN-Darstellung zu diesem Thema.

McGee begann damit, dass er die Entscheidung des polnischen Premierministers Mateusz Morawiecki, keine modernen Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, als "das jüngste Beispiel für ein konfrontativeres Verhalten der polnischen Regierung gegenüber Kiew" bezeichnete, ohne jedoch andere angebliche Vorfälle zu benennen. Er ließ auch unehrlicherweise den Teil von Selenskijs Rede vor der UN-Generalversammlung aus, in dem er stark andeutete, dass Polen das Land wäre, das der ukrainische Führer beschuldigte, "einem Moskauer Akteur die Bühne bereitet zu haben".

Diese falsche Darstellung von Morawieckis Ankündigung gaukelt ahnungslosen Lesern vor, dass Polen die Ukraine tyrannisiert, während es in Wirklichkeit die Ukraine ist, die Polen tyrannisiert, worauf wir am Ende dieses Beitrags zurückkommen werden. Der CNN-Redakteur für Politik im Vereinigten Königreich und in Europa unterstellte dann, dass die einseitige Ausweitung der ukrainischen Getreidebeschränkungen durch die Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) einzig und allein aus dem Interesse heraus erfolgt, die Stimmen der Landwirte vor den Wahlen am 15. Oktober beizubehalten.

Er schrieb: "Landwirte sind motivierte politische Akteure, und die Bürger neigen dazu, sich um die Ernährungssicherheit zu sorgen, manchmal unverhältnismäßig und irrational. Und die PiS wird die Stimmen der Landbevölkerung brauchen, um an der Macht zu bleiben." Diese Einschätzung erweckt den Anschein, als sei es abnormal, dass sich jemand um die Ernährungssicherheit sorgt, obwohl dies eigentlich ein Thema ist, das alle angeht. Es ist nichts "irrational" daran, sich um die Lebensmittelpreise oder den Lebensunterhalt der Landwirte zu sorgen, daher ist dieser Teil von McGees Artikel ein weiteres Beispiel für seine Unredlichkeit.

Somit ergibt die einseitige Ausweitung der ukrainischen Getreidebeschränkungen vom Standpunkt der objektiven nationalen Interessen Polens aus gesehen durchaus Sinn, was McGees Beschreibung dieser Politik als "eine nach Schlagzeilen gierende, nationalistische Geste" diskreditiert. Er ist nicht der Einzige in dem CNN-Artikel, der Polen gegenüber voreingenommen ist, denn die ungenannten europäischen Beamten, die er zitiert, haben ebenfalls keinen guten Eindruck von diesem Land oder seinen beiden jüngsten Schritten.

Ein europäischer Beamter wurde mit den Worten zitiert: "Das ist alles Wahlkampf-Blabla... die Bauern sind eine Wählerschaft der PiS", während ein anderer ihm mitteilte, dass "[die Polen] jetzt wegen der Wahlen die Muskeln spielen lassen müssen". Ein dritter europäischer Beamter, der als "hochrangig" bezeichnet wurde, sagte: "Die Ukraine hat Polen bereits eine Lösung für das Getreide angeboten. Deshalb sind sie so wütend auf Polen. Genauso wie 24 Mitgliedsstaaten, die 18 Monate lang von Polen schikaniert wurden, weil sie nicht genug taten, um die Ukraine zu unterstützen."

Ein Beamter der EU-Kommission fügte hinzu: "Dies muss im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen, der nationalistischen Agenda der derzeitigen Regierung und der aggressiven Haltung in der Getreidefrage, der Migration und allem, was sie als 'Bedrohung' der nationalen Interessen Polens ansehen, gesehen werden. Sie greifen auch Brüssel und die EU an, wenn es in ihre Agenda passt. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Wähler zu mobilisieren ‒ wenn man nichts Substanzielles zu bieten hat, fängt man an, einen äußeren Feind zu schaffen und ihm die Schuld zu geben, um das Versagen der Innenpolitik zu vertuschen."

Diese Zitate von vier ungenannten europäischen Beamten sollen die Verdrehung der Geschichte, die McGee zuvor angestellt hatte, gebieterisch untermauern, woraufhin er dazu überleitet, Selenskijs Andeutung zu unterstützen, dass Polen auf Russlands Geheiß handelt. In seinen Worten: "Polens Wutanfall erlaubt es Ländern, die sich ‒ nicht zuletzt von Polen ‒ unter Druck gesetzt fühlen, die Ukraine zu unterstützen, nun legitimerweise die Weisheit des Westens in Frage zu stellen, einem Land so viel Unterstützung zukommen zu lassen, das nicht einmal Mitglied der Allianz ist."

Dieser Verdrehungskünstler kam zu dem Schluss, dass "Russlands Desinformationskrieg von Diplomaten oft als Nullsummenspiel beschrieben wird: Was schlecht für den Westen ist, ist gut für Russland. Öffentliche Auseinandersetzungen zwischen dem Westen machen es leicht zu behaupten, dass der Westen gespalten ist, und ein gespaltener Westen ist sicherlich eine gute Sache für den Kreml." Nichts von dem, was McGee in seinem Artikel geschrieben hat, spiegelt die Realität genau wider, sodass der Rest dieser Analyse die Gründe erklären wird, warum die Polen quer durch das politische Spektrum so beleidigt sind, damit die Beobachter nicht in die Irre geführt werden.

Der Getreidestreit, der den polnisch-ukrainischen Disput ausgelöst hat, berührt Polens objektive nationale Interessen, denn es ist doppelt unverantwortlich, die eigene Agrarindustrie zu vernichten und dann die Ernährungssicherheit der Bevölkerung von der Produktion in einem kriegsgeschüttelten Nachbarland abhängig zu machen. Die Ukraine hätte dies ruhig verstehen und sich damit zufriedengeben sollen, dass Polen sein Getreide weiterhin durch das Land zu anderen Märkten durchlässt, aber stattdessen eskalierte Selenskij, indem er Polen als russische Marionette beschimpfte.

Das war absolut inakzeptabel, weil es die Rolle Polens in der Ukraine fälschlicherweise mit der Russlands gleichsetzte, obwohl die polnische Regierung und die Zivilgesellschaft alles getan haben, um Kiew und seine Flüchtlinge zu unterstützen. Darüber hinaus haben die meisten Polen aus historischen Gründen ein negatives Bild von Russland, auch wenn sie selbst nicht im bigotten Sinne russophob sind, sodass dies eine große Beleidigung für sie persönlich war. Es hat auch bewiesen, dass Kiew in der Tat undankbar ist für all die Hilfe, die Polen und seine Regierung geleistet haben.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau räumte in einem Tweet ein, dass "Titanenarbeit nötig sein wird, um das Vertrauen der polnischen Gesellschaft in den guten Willen der ukrainischen Behörden wiederherzustellen", woraufhin Morawiecki donnerte: "Ich möchte Präsident Selenskij sagen, dass er die Polen nie wieder beleidigen darf, wie er es kürzlich bei seiner Rede vor der UNO getan hat. Das polnische Volk wird so etwas niemals zulassen, und den guten Namen Polens zu verteidigen ist nicht nur meine Pflicht und Ehre, sondern auch die wichtigste Aufgabe der polnischen Regierung."

Diese Reaktionen verkörpern die aufrichtigen Emotionen des polnischen Volkes nach Selenskijs beispielloser Beleidigung, die trotz des Drängens zum Schweigen geäußert wurde, weil man angeblich befürchtete, dass eine Äußerung zu "Russlands Fehlinformationskrieg" beitragen würde, wie McGee befürchtet hatte. Was er und die ungenannten europäischen Beamten, die er in seinem Artikel zitiert, wollen, ist, dass Polen seine objektiven nationalen Interessen opfert und seinen Stolz im Namen der sogenannten "Solidarität" gegen Russland herunterschluckt.

Das ist sogar noch inakzeptabler als das, was Selenskij gerade getan hat, denn es deutet darauf hin, dass der Westen Polen und seine Bevölkerung als Menschen zweiter Klasse betrachtet, von denen erwartet wird, dass sie sich ungestraft von der Ukraine schikanieren lassen, damit sie nicht als "russische Marionetten" verleumdet werden, weil sie es gewagt haben, ihre Meinung zu sagen, nachdem sie nicht respektiert wurden. In Wahrheit wurden sie schon immer so behandelt, wie die Strafverfolgung der EU gegen sie wegen der Durchführung von Justizreformen und der Ablehnung von Einwanderungsquoten beweist, aber erst jetzt wird das den meisten Polen bewusst.

Manch einer mag diese beiden Themen als "voreingenommen" bezeichnen, aber das Thema Getreide und die Beleidigung von Selenskij gehen unbestreitbar über politische Grenzen hinaus, da es um objektive nationale Interessen und persönliche Selbstachtung geht. Die meisten Beobachter können dies entweder aus welchen Gründen auch immer nicht begreifen oder werden wie McGee von unlauteren Absichten getrieben, um ihr Publikum zu täuschen. Unabhängig davon, was hinter jeder Falschdarstellung des polnisch-ukrainischen Streits steckt, werden diese Informationsprovokationen nur noch mehr Ressentiments bei den Durchschnittspolen schüren.

Aus dem Englischen.

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger US-amerikanischer Politologe, der sich auf die Strategie der Vereinigten Staaten in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

Mehr zum Thema - Deutschlands militärische Schirmherrschaft über die Ukraine verschärft die Rivalität mit Polen