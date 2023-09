Wahlkampf in Polen: Die Hälfte des Landes den Russen geben?

Von Andrew Korybko

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hat behauptet, die Opposition der "Bürgerplattform" (PO) habe im Rahmen ihrer Verteidigungspolitik während ihrer letzten Regierungszeit geplant, im Falle einer Invasion die Hälfte ihres Landes an Russland zu übergeben. In seinen Worten: "Ich habe mich oft gefragt, warum die PO-Regierung Einheiten im Osten unseres Landes liquidiert hat. Und wir haben die Antwort, das ist der Grund. Weil die eigentliche Verteidigung an der Weichsel geplant war, d. h. es war geplant, halb Polen an die Besatzer zu übergeben."

Seine Behauptung steht im Einklang mit den Bemühungen der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), die nächsten Wahlen am 15. Oktober als eine Frage der nationalen Sicherheit darzustellen, aber auch mit den Versuchen der PO, die Heuchelei der PiS in Bezug auf Russland und die muslimische Einwanderung zu entlarven, die beide Fragen der nationalen Sicherheit sind. Bei der Verfolgung des ersten Ziels schürte die PiS die Angst, dass die PO einen postmodernen Molotow-Ribbentrop-Pakt umsetzen und gleichzeitig die Schleusen für eine unbegrenzte Einwanderung aus zivilisationsfernen Ländern öffnen wolle.

Was die zweite betrifft, so hat der von der PO dominierte Senat kürzlich eine eigene "Kommission für russische Einflussnahme" eingerichtet, die Polens fortgesetzte Geschäfte mit Russland unter der PiS untersuchen soll, nachdem die Regierungspartei im Sommer dieses Jahres als erste ein solches Gremium zur Untersuchung der Beziehungen der früheren PO-Regierung zu Russland vorgestellt hatte. Die PO sorgt auch dafür, dass die Öffentlichkeit den jüngsten Einwanderungsskandal nicht vergisst, bei dem korrupte Diplomaten beschuldigt werden, Zehntausende Visa an Menschen aus Ländern mit muslimischer Mehrheit verkauft zu haben.

Da die PiS durch die "Gegenoffensive" der PO in die Defensive gedrängt wurde, war es im Nachhinein vorhersehbar, dass sie sich auf die eine oder andere Weise auf ihre Plattform für die nationale Sicherheit stützen würde, was sich darin äußerte, dass Blaszczak die PO beschuldigte, halb Polen an Russland abtreten zu wollen. Als vermeintlichen Beweis für seine Behauptung präsentierte er neu freigegebene Dokumente aus dem Jahr 2011, bei denen es sich angeblich um die streng geheimen Notfallpläne des Landes aus dieser Zeit handelte.

Ihm zufolge hätten sie "zu Tragödien für die Zivilbevölkerung geführt". Im Gegensatz dazu behauptete Blaszczak: "Wir stärken die polnische Armee, um den Aggressor abzuschrecken, damit Russland Polen nicht angreift. Nur die PiS garantiert die Sicherheit unseres Landes." Dies ist jedoch eine unaufrichtige Beschreibung, da die Sicherheitslage auf dem Kontinent damals völlig anders war als heute. So war etwa die NATO-Russland-Grundakte von 1997 noch in Kraft, die militärische Einsätze einschränkte.

Dementsprechend wäre die NATO nicht in der Lage gewesen, Polen sofort zu helfen, wenn das weit hergeholte Szenario einer russischen Invasion eingetreten wäre, obwohl man auch sagen muss, dass Russland in diesem Fall wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre, heimlich alle seine Streitkräfte zur Vorbereitung eines solchen heimlichen Angriffs zusammenzuziehen. Unausgesprochen bleibt, dass Russland eine Invasion Polens ohnehin nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, da dies den Stolperdraht einer direkten Beteiligung der USA über Artikel 5 auslösen und möglicherweise zum Einsatz von Atomwaffen führen würde.

Selbst wenn man dieses Szenario aus welchen Gründen auch immer durchdenkt, wäre es für die vergleichsweise kleineren, weniger gut ausgerüsteten und unerfahreneren polnischen Truppen nicht sinnvoll, die Zerstörung an der Ostgrenze zu riskieren, bevor die NATO-Verstärkung eintrifft. Vielmehr ist es pragmatischer, sie hinter eine geografische Barriere wie die Weichsel zurückzuziehen, um Zeit für den Gegenangriff der Allianz zu gewinnen, vorausgesetzt natürlich, dass der Konflikt zu diesem Zeitpunkt noch nicht atomar ausgetragen wurde.

Blaszczak will den Durchschnittspolen weismachen, dass die PO dabei war, einen postmodernen Molotow-Ribbentrop-Pakt umzusetzen, und nur durch die Machtübernahme der PiS nach den Parlamentswahlen 2015 daran gehindert wurde. Die offensichtliche Lücke in diesem Narrativ besteht darin, dass Russland während der Regierungszeit von PO, die mit dem "Euromaidan"-Putsch in Kiew, der Krim-Krise und dem Beginn des ukrainischen Bürgerkriegs im Donbass zusammenfiel, absolut keinen Versuch unternahm, in Polen einzumarschieren.

Es ist eine Sache, die Aufmerksamkeit auf die objektiv rücksichtslose nationale Sicherheitspolitik einer früheren Regierung zu lenken, und eine andere, die Massen weniger als einen Monat vor den nächsten Wahlen absichtlich zu täuschen, indem man ihnen weismacht, dass die Opposition "die Hälfte" des Landes übergeben wollte, als sie noch an der Regierung war. Die PiS versucht offensichtlich verzweifelt, von dem Druck abzulenken, den die PO in den letzten Wochen auf sie ausgeübt hat. Dies erklärt den Grund für Blaszczaks unaufrichtige Behauptung, denn die PO hat ihre Heuchelei in Fragen der nationalen Sicherheit aufgedeckt.

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

