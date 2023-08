Kurz vor den Wahlen: George Soros investiert in zwei große polnische Zeitungen

Das niederländische Unternehmen Pluralis wird vom Soros-Fonds "Economic Development Fund" finanziert. Nun kaufte Pluralis die Mehrheitsanteile von 57 Prozent des polnischen Verlags Gremi Media. Dem Verlag gehören zwei große polnische Zeitungen: die Tageszeitung Rzeczpospolita und die Finanztageszeitung Parkiet

Quelle: www.globallookpress.com © M. Popow /www.imago-images.de

Erst kürzlich hatte der US-amerikanische Investor George Soros erklärt, dass er sich mit seiner Stiftung Open Society Foundation aus der EU zurückziehen wolle. Damit wäre auch die finanzielle Förderung von EU-Projekten seitens des sogenannten Philanthropen beendet, interpretierten Journalisten diesen Rückzug. Nun hat ein von Soros finanziertes Unternehmen die Kontrolle über zwei große polnische Zeitungen übernommen. Der österreichische Exxpress berichtete am Dienstag darüber. George Soros' Stiftung beendet Engagement in der EU Kurz vor den Parlamentwahlen in Polen sei das niederländische Unternehmen Pluralis, welches vom Soros-Entwicklungsfonds "Economic Development Fund" finanziert würde, Mehrheitseigentümer an dem polnischen Zeitungsverlag Gremi Media geworden. Einer Meldung von Bloomberg zufolge stocke Pluralis seine Beteiligung an dem polnischen Verlag auf 57 Prozent der Unternehmensanteile auf. Der polnische Unternehmer und Besitzer Grzegorz Hajdarowicz der Tageszeitung Rzeczpospolita (Die Republik) und des Börsenblattes Parkiet (Parkett) habe einen großen Teil seiner Anteile an Gremi Media dem niederländischen Unternehmen Pluralis verkauft. An dem in Amsterdam ansässigen Unternehmen ist wiederum der Soros Economic Developement Fund Anteilseigner. Mit dem Erwerb des zusätzlichen Anteils von 20 Prozent an der Gremi Media SA hält der Soros Fonds somit jetzt 57 Prozent des Unternehmens. Im Jahr 2021 soll sich Polens staatlich unterstützter Öl- und Gasriese Orlen am Kauf des Gremi Media Unternehmens interessiert gezeigt haben. Zu der Zeit habe es noch zu 100 Prozent dem polnischen Unternehmer Grzegorz Hajdarowicz gehört. Nun habe es der Zeitungsverleger offenbar vorgezogen, Anteile von Gremi Media an einen ausländischen Investor zu verkaufen. "Der Kauf scheint nicht so Recht zu Soros' Ankündigung zu passen, sich aus der EU zurückzuziehen", kommentierte die österreichische Zeitung den Kauf erheblicher Anteile von polnischen Zeitungen durch den Soros-Fonds. Mehr zum Thema - Der Mann hinter den Kulissen: Wie George Soros die Medien korrumpiert hat

