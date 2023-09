Szijjártó: EU wollte Vertreter Ungarns von Treffen mit UN-Gipfel-Teilnehmern aus Russland abhalten

Die EU und die NATO sollen versucht haben, Teilnehmer der UN-Generalversammlung in New York aus Ungarn daran zu hindern, sich mit ihren russischen Kollegen zu treffen. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó äußerte sich dazu gegenüber dem chinesischen TV-Sender "CGTN".

Quelle: Gettyimages.ru © NurPhoto / Contributor

In einem Interview mit dem chinesischen Fernsehsender CGTN zu Beginn der UN-Generalversammlung in New York hat Ungarns Außenminister, Péter Szijjártó, den Ukraine-Konflikt thematisiert. Dabei betonte er, dass die UN der perfekte Ort sei, Gespräche zur Beilegung von Streitigkeiten aufzunehmen. Die Organisation sei Szijjártó zufolge mit dem Ziel gegründet worden, dass Länder, die einander als Feinde betrachten oder sich sogar im Krieg befinden würden, ernsthafte Debatten miteinander führen könnten. Darüber hinaus kritisierte er die westliche Sanktionspolitik gegenüber Russland und betonte, dass die gegen das Land verhängten Strafmaßnahmen gescheitert seien. Ferner warf der Außenminister den westlichen Staaten vor, die Versuche Budapests vereiteln zu wollen, einen Dialog mit Moskau aufzunehmen. Er wird mit den Worten zitiert: "Unsere Verbündeten aus der NATO, aus den USA, vor allem aus der Europäischen Union haben versucht, uns davon abzuhalten, uns mit Vertretern Russlands und Weißrusslands zu treffen. Aber ich denke, das ist eine Sackgasse." Wenn es nicht gelinge, auf diejenigen zuzugehen, mit denen man Konflikte habe, und wenn man nicht in der Lage sei, darüber zu reden, dann werde man nie eine friedliche Lösung finden, stellte der Minister fest. In der Folge würden noch mehr Menschen sterben und es werde noch mehr Zerstörung geben. Ungarns Außenminister Szijjártó : Antirussische Sanktionen schaden der EU-Wirtschaft Zuvor hatte Szijjártó angekündigt, sich am Rande der UN-Generalversammlung mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow treffen zu wollen. Zugleich mahnte er seine westeuropäischen Kollegen, es ihm gleichzutun. Im Juni hatte der ungarische Außenminister bekannt gegeben, dass er Kontakte zu Lawrow unterhalte, um die Chance auf eine Beilegung des Ukraine-Konflikts zu wahren. Die EU- und NATO-Staaten hatte er ebenfalls wiederholt dazu aufgerufen, die Gesprächskanäle mit Moskau offenzuhalten, da Frieden nur durch Dialog erreicht werden könne. Vom 19. bis 26. September 2023 findet die Tagungswoche auf der Ebene der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen beim UN-Amtssitz in New York statt. Mehr zum Thema - Ungarns Außenminister in Hongkong: EU hat auf Ukraine-Krise "schlecht geantwortet"

