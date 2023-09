Die europäische Politik gegenüber der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland sind völlig gescheitert, so der ungarische Außenminister Péter Szijjártó gegenüber der chinesischen Zeitung China Daily. Der Kurs der Loslösung von China wird die europäische Wirtschaft zum Erliegen bringen, prognostiziert der ungarische Spitzendiplomat. China Daily berichtet:

"'Europa ist, gelinde gesagt, in schlechter Verfassung und steht sowohl vor sicherheitspolitischen als auch vor wirtschaftlichen Herausforderungen', sagte der ungarische Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am 13. September auf dem 'Belt and Road Summit 2023' in Hongkong und betonte, dass sich das Nachbarland Ukraine seit eineinhalb Jahren im Krieg befindet.

Er sagte, Europa trage die Kosten des ukrainisch-russischen Konflikts, da die Menschen in Europa sterben, die Infrastruktur ruiniert wird und die Wirtschaft große Verluste erleidet. 'Leider hat sich die Antwort, die Europa auf diesen Krieg gegeben hat, als großer Fehler, als großes Versagen erwiesen', sagte er auf dem Gipfel. 'Europa hätte diesen Krieg isolieren müssen, aber stattdessen hat es diesen Krieg globalisiert.'"