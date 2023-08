Im ukrainischen Gefängnis geschlagen und ausgeplündert: Gonzalo Lira wieder aufgetaucht

Der Blogger Gonzalo Lira ist wieder online: Nach seiner Verhaftung durch den ukrainischen Geheimdienst hatte er mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht und wurde dort nach eigenen Angaben gefoltert. Nach seiner Freilassung auf Kaution versucht er nun, sich nach Ungarn abzusetzen.

Der chilenisch-amerikanische Blogger Gonzalo Lira, der im Mai vom ukrainischen Geheimdienst SBU mit dem Vorwurf "prorussischer Sympathien" verhaftet worden war, ging am Montag wieder online und berichtete in einer Reihe von Tweets von seinen Erlebnissen im Gefängnis. Laut eigenen Angaben wurde Lira auf Kaution aus der Haft entlassen, um auf seinen Prozess zu warten. Er versuche nun, nach Ungarn zu fahren, um dort Asyl zu beantragen.

Am Montagmittag berichtete Lira in einer längeren Folge von Tweets über seine Erlebnisse in den letzten drei Monaten. Er sei in der Untersuchungshaftanstalt (Anm.: Siso; russisch Следственный ИЗОлятор) gefoltert worden:

"Als ich im Siso-Gefängnis war, wurde ich in zwei der vier Zellen, in denen ich war, von den anderen Gefangenen gefoltert. Wärter schlagen NIEMALS Gefangene – sie lagern die Folter an die anderen Gefangenen aus. Ein Gefangener entschuldigte sich sogar bei mir und sagte mir, er habe keine andere Wahl. Er hat nicht gelogen. Ich habe verstanden."

Über die bei der Folter erlittenen Verletzungen schrieb der Blogger:

"Ich bekam eine gebrochene Rippe in meiner ersten Zelle, aber es war nicht so schlimm. Die schlimmste Strapaze war in meiner vierten Zelle. Von 13 Uhr am 21. Juni bis 19 Uhr am nächsten Tag – 30 Stunden – wurde ich geschlagen und mir wurde der Schlaf entzogen, meine Arme wurden an den Schultern verdreht und ich wurde insgesamt ziemlich schlimm geschlagen."

Einer der Folterer wurde angeblich gerügt, weil er den 55-jährigen Lira an der Brust verletzt hatte. Die Anweisung lautete, keine Spuren zu hinterlassen.

Lira veröffentlichte Fotos der Dokumente, in denen die Anklagepunkte gegen ihn dargelegt wurden, was darauf hindeutet, dass er aufgrund von Social-Media-Posts und YouTube-Videos inhaftiert wurde. Er sagte, das einzige Video, das insbesondere die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen hatte, sei "Ukraine: A Primer" – seine Erklärung des Hintergrunds dieses Konflikts mit Russland, das Kiew beschuldigte, den Krieg provoziert zu haben.

Laut Lira wurde er geschlagen und gefoltert, weil der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) ihn um all seine Ersparnisse erpressen wollte – in Höhe von rund 100.000 US-Dollar, wenn man auch alle beschlagnahmten Computer und Telefone berücksichtigt:

"Alles in allem erpressten sie 70.000 US-Dollar von mir und teilten sie unter sich auf. Sie nahmen auch weitere 9.000 US-Dollar mit, als sie mich verhafteten (mein Notfallgeld). Und weitere 11 Riesen, das war das Kautionsgeld."

Er lobte die chilenische Botschaft für die Betreuung, die er im Gefängnis erhielt, und merkte an, dass die US-Botschaft "mich dreimal anrief, mir aber nichts zur 'Unterstützung' gab – nur leere Worte". Er erklärte auch, dass die USA ihn zurück an die Ukraine ausliefern würden, weil die amtierende stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland "meine Eingeweide hasst, zumindest wurde mir das gesagt".

Als ihm gesagt wurde, dass er bei seinem bevorstehenden Prozess für schuldig befunden und zu 5 bis 8 Jahren Arbeitslager verurteilt werden würde, beschloss Lira, aus der Ukraine zu fliehen und in Ungarn Asyl zu beantragen:

"Ich poste diesen Thread, gerade als ich zum Grenzübergang komme

...

Wenn du in den nächsten 12 Stunden nichts von mir hörst – naja! Ich bin auf dem Weg in ein Arbeitslager! Wünscht mir Glück", twitterte er.

Die zwölf Stunden sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bereits abgelaufen. Damit ist noch unklar, ob Lira die Ausreise geglückt ist oder ob er an der Grenze von den ukrainischen Behörden festgenommen worden ist.

Der SBU hatte Lira am 1. Mai verhaftet und ihn beschuldigt, "Materialien hergestellt und verbreitet zu haben, die die bewaffnete Aggression" Russlands rechtfertigen würden. Ein Richter ordnete an, dass er bis zur Verhandlung im Gefängnis bleiben müsse. Das erste Mal, als der SBU Lira im April 2022 festnahm, wurde er nach einer Woche ohne Anklage freigelassen, vermutlich aufgrund des öffentlichen Drucks.

