Hitzewelle Cerberus: Südeuropa leidet unter dem extremen Wetter

Südeuropa erlebt gerade eine Hitzewelle. Temperaturen in Spanien, Griechenland, Italien und Frankreich sind entweder bereits über 40 Grad Celsius oder könnten diesen Wert in den kommenden Tagen erreichen. Am stärksten leidet Italien unter dem Extremwetter.

Länder in Südeuropa leiden unter einer starken Hitzewelle. In den kommenden Tagen könnten Temperaturen in einigen Regionen Rekordwerte erreichen. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes wird in den südöstlichen Teilen der Pyrenäenhalbinsel ein Anstieg bis auf 45 Grad Celsius erwartet. Dabei wurden in der Region bereits hohe Temperaturen verzeichnet: um 6 Uhr morgens (Ortszeit) zeigten die Thermometer mindestens 35 Grad Celsius. In anderen Teilen der Halbinsel soll sich die Hitze jedoch leicht verringern.

In anderen Ländern Südeuropas wird mit einem solchen Rückgang nicht gerechnet. In Frankreich, Griechenland, Kroatien und der Türkei betragen die Temperaturen entweder bereits über 40 Grad Celsius oder werden diesen Wert in den kommenden Tagen erreichen. Am höchsten seien die Temperaturen in Italien. In zehn Städten des Landes, darunter Florenz und Rom, gilt derzeit die höchste Alarmstufe, vor allem für ältere Menschen. Temperaturen könnten im ganzen Land bis auf 48,8 Grad Celsius steigen und damit den Hitzerekord des Jahres 2021 brechen. Ferner wurden Todesopfer gemeldet. Wegen der hohen Temperaturen war am Dienstag im Norden Italiens ein 44-jähriger Mann ums Leben gekommen. Etliche Touristen erlitten Hitzschläge.

Die Hitze- und Trockenperiode könnten Waldbrände mit sich bringen. Um diese akute Gefahr zu vermeiden, greifen Behörden zu verschiedenen Vorkehrungsmaßnahmen. In Italien wurden mehr als 200 Feuerleute für Notfälle in der Region Lombardei, unter anderem in Touristenstädten am Comer See eingesetzt. Behörden in Griechenland beschränkten den Zugang zu Naturparks und Wäldern, um das Risiko der Waldbrände zu senken. In öffentlichen Gebäuden werden Bereiche mit Klimaanlagen eingerichtet.

Extrem hohe Temperaturen verursacht die Hitzewelle Cerberus, wie sie italienische Meteorologen bezeichnen. Am Freitag könnte Cerberus von einer neuen atmosphärischen Front Charon abgelöst werden, was die Temperaturen in Italien in der nächsten Woche noch weiter in die Höhe treiben würde.

