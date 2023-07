Extreme Hitzewelle: China lässt Bevölkerung in Luftschutzbunker zur Abkühlung

Um den Menschen eine Abkühlung während der anhaltenden Hitzewelle in China zu ermöglichen, hat die chinesische Regierung zahlreiche Luftschutzbunker geöffnet.

Vor allem der Norden Chinas leidet unter rekordverdächtiger Hitze, die durch die Trockenheit noch verschlimmert wird. Nach Angaben des Nationalen Klimazentrums wurden in Peking an mehr als neun aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen von über 35 Grad Celsius gemessen – ein Rekord seit 1961.

Analyse Warum es in China keinen Aufstand geben wird

In der vergangenen Woche haben Städte wie Hangzhou an der Ostküste Chinas, Wuhan im Zentrum des Landes und Shijiazhuang in der Provinz Hebei, die an Peking grenzt, angekündigt, Luftschutzbunker für Bürger zu öffnen, die der Hitze entkommen wollen. Die Behörden haben Gesundheitswarnungen herausgegeben und die Arbeit im Freien in der Stadt und anderswo verboten.

Bislang wurde die glühende Hitze für zwei Todesfälle in Peking verantwortlich gemacht. Ein Reiseleiter wurde ohnmächtig und starb an einem Hitzschlag während einer Führung durch den Sommerpalast, einem weitläufigen kaiserlichen Park aus dem 18. Jahrhundert. Auch eine Frau starb letzten Monat in Peking an einem Hitzschlag.

Die Gesundheitsbehörden in Shaoxing, einer Stadt in der Nähe von Hangzhou, bestätigten am Donnerstag, dass es hitzebedingte Todesfälle gegeben hat, nannten aber keine Einzelheiten. Chinesische Städte wie Chongqing, eine südliche Metropole, die für ihre heißen Sommer berüchtigt ist, nutzen seit Jahren ihre Luftschutztunnel als öffentliche Kühlzentren.

Während der japanischen Invasion ab 1937 begannen viele chinesische Städte mit dem Bau von Luftschutzbunkern. Als sich Chinas Beziehungen zur Sowjetunion verschlechterten und Peking einen Atomangriff befürchtete, wurde der Bau in den späten 1950er-Jahren wieder aufgenommen.

Heute gibt es in den Schutzräumen häufig Sitzgelegenheiten sowie Wasser, Getränke, Medikamente gegen Hitzschlag und unter Umständen auch Luxusartikel wie Wi-Fi, Fernsehgeräte und Tischtennisplatten.

Die Wetterbehörden haben am Donnerstag eine Dürrewarnung für Nordchina herausgegeben, da anhaltende Dürre die Ernten gefährdet und die überlastete Energieinfrastruktur unter Druck setzt. Unterdessen wurden in den vergangenen Wochen Tausende Mensch durch schwere Überschwemmungen im Süden Chinas vertrieben.

Hitzewellen treten in China vor allem in den Sommermonaten auf und können schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung, die Landwirtschaft und die Umwelt haben. Hitzewellen sind definiert als längere Perioden extrem heißen Wetters mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

In den letzten Jahren haben Hitzewellen in China an Häufigkeit und Intensität zugenommen. Es wird angenommen, dass der Klimawandel in Verbindung mit lokalen Wettermustern und der Verstädterung die Hauptfaktoren für diese Tendenz sind.

Da China ein großes Land mit einer Vielzahl von Temperaturzonen ist, können Schweregrad und Zeitpunkt von Hitzewellen je nach Ort variieren. Am stärksten betroffen sind häufig die zentralen und östlichen Regionen des Landes, darunter Städte wie Peking, Shanghai, Wuhan und Chongqing.

Hitzewellen stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für gefährdete Gruppen wie ältere Menschen, Kinder und Personen mit bereits bestehenden medizinischen Problemen. Bei extremer Hitze können hitzebedingte Krankheiten wie Hitzschlag, Dehydrierung und Atemwegsbeschwerden auftreten.

In China können sich Hitzewellen negativ auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken. Hohe Temperaturen in Verbindung mit Trockenheit können zu geringeren Ernteerträgen, Viehverlusten und einer erhöhten Gefahr von Waldbränden führen. Dies kann sich auf die Ernährungssicherheit auswirken und zu höheren Lebensmittelkosten führen.

Da die Menschen während Hitzewellen verstärkt auf Klimaanlagen und andere Kühlgeräte angewiesen sind, steigt die Nachfrage nach Strom. Dies belastet das Stromnetz und kann zu Stromengpässen und Stromausfällen führen, wenn das Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann.

Die chinesische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen von Hitzewellen zu mildern. Dazu gehören Hitzewarnungen, Ratschläge zur Vermeidung von Hitzestress und die Eröffnung von Kühlzentren in städtischen Gebieten, um anfälligen Personen eine Pause zu ermöglichen.

Die zunehmende Verstädterung der chinesischen Städte sowie der Bau von Betonstrukturen tragen zum städtischen Wärmeinseleffekt bei. Aufgrund dieser Tendenz ist es in den Städten wesentlich wärmer als in den umliegenden ländlichen Gebieten, was die Intensität der Hitzewellen in den Städten erhöht.

Mehr zum Thema – Können Russland und Indien befreundet bleiben, ohne China und die USA zu verärgern?