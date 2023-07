"Substanziell und produktiv" – US-Finanzministerin Yellen betont Fortschritte mit China

Kündigt sich zwischen den Vereinigten Staaten und China Tauwetter an? Die US-Finanzministerin Janet Yellen sprach nach bilateralen Treffen mit hochrangigen chinesischen Beamten von Fortschritten in den Beziehungen. Die USA strebten "keine komplette Dominanz an", so Yellen.

Quelle: AFP © Pedro Pardo

China und die USA haben der US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge Fortschritte gemacht und könnten eine bessere Beziehung führen. "Kein einzelner Besuch wird unsere Herausforderungen über Nacht lösen. Aber ich hoffe, dass mit dieser Reise ein solider und produktiver Kommunikationskanal mit Chinas neuem Wirtschaftsteam aufgebaut wird", sagte Yellen am Sonntag in China vor ihrer Abreise. Zehnstündige bilaterale Treffen mit hochrangigen chinesischen Beamten in den vergangenen Tagen seien "direkt, substanziell und produktiv" gewesen, fügte sie hinzu. Analyse Können Russland und Indien befreundet bleiben, ohne China und die USA zu verärgern? Mehr Kommunikation könne beiden Seiten helfen, die globalen Konjunkturaussichten besser zu verstehen und bessere Entscheidungen zur Stärkung der jeweiligen Volkswirtschaft zu treffen. Sie bekräftigte, dass die USA in den Beziehungen zu China nicht nach wirtschaftlichen Vorteilen oder einer kompletten Dominanz streben würden. Vielmehr gehe es um einen gesunden Wettbewerb mit fairen Regeln, von dem beide Länder profitierten. Die USA würden allerdings Bedenken über bestimmte Wirtschaftspraktiken weiterhin direkt kommunizieren und gezielte Maßnahmen zum Schutz ihrer nationalen Sicherheit ergreifen. "Präsident Biden und ich sehen die Beziehung zwischen den USA und China nicht im Rahmen eines Großmachtkonflikts. Wir glauben, dass die Welt groß genug ist, und sich beide Länder auf ihr entfalten können", sagte Yellen. Mehr zum Thema – China ergreift Maßnahmen im Kampf um strategische Rohstoffe

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.