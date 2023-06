Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi gestorben

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist mehreren Medienberichten zufolge am Montag gestorben. Der Politiker wurde 86 Jahre alt. Eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor.

Quelle: AFP © Miguel Medina

Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi ist tot. Er starb mit 86 Jahren. Das berichten italienische und Schweizer Medien übereinstimmend. Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf Intensivstation Berlusconi starb am Montag im Mailänder Krankenhaus San Raffaele, seine Kinder sollen bei ihm gewesen sein. Berlusconi, der neben seiner politischen Karriere auch Medienunternehmer und Multimilliardär war, stand vier Mal an der Spitze der italienischen Regierung. Berlusconis Leben war jedoch auch von zahlreichen Skandalen geprägt. So ist Berlusconi neben seiner politischen Laufbahn vor allem für Affären und die sogenannten "Bunga-Bunga-Partys" bekannt. Auch über Beziehungen zur Mafia wurde immer wieder spekuliert. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt und für sechs Jahre von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Das Verbot wurde nach etwa viereinhalb Jahren vorzeitig aufgehoben. Mehr zum Thema – Berlusconi: EU schutzlos gegenüber China

