Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf Intensivstation

Der ehemalige italienische Ministerpräsident und Medienmogul Silvio Berlusconi wurde am Mittwoch in die Notaufnahme eines Mailänder Krankenhauses gebracht. Laut Medienberichten soll es sich dabei um ein schweres Krebsleiden handeln.

Quelle: AFP © Alberto Pizzoli

Italiens langjähriger Regierungschef Silvio Berlusconi ist wegen schwerer gesundheitlicher Probleme in die Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand eingeliefert worden. Die Nachrichtenagentur AFP will am Mittwoch aus dem Umfeld Berlusconis erfahren haben, dass sich der 86-Jährige auf der herzchirurgischen Station im Krankenhaus San Raffaele in der norditalienischen Stadt befindet. Krisen-Reaktion in Italien: Regierungschefin Meloni leitet Abschaffung des Bürgergeldes ein Zuvor hatten bereits mehrere italienische Medien über Berlusconis Krankenhauseinlieferung berichtet. Am Donnerstag berichtete der Corriere, dass der "Cavaliere" an Krebs leide. Berlusconi hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert – nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Er war zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident. Die von ihm gegründete und geführte Partei Forza Italia ist seit Oktober Teil der von der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführten Regierungskoalition. Mehr zum Thema – Berlusconi: "Ohne Selenskijs Angriffe auf die Donbassrepubliken wäre das alles nicht passiert"

