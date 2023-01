Medienbericht: Sechs Verletzte bei Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord

Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt. Medienberichten zufolge soll der Angreifer Arabisch gesprochen und auf Menschen am Bahnhof wahllos eingestochen haben.

Quelle: AFP © JULIEN DE ROSA

Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden, wie der französische Innenminister Gérald Darmanin mitteilte. Der Angreifer sei von der Polizei "schnell neutralisiert" worden, schrieb Darmanin auf Twitter und lobte die Sicherheitskräfte für ihre "effiziente und mutige Reaktion". Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023 Ermordeter Lehrer: Französischer Inlandsgeheimdienst unterschätzte offenbar Gefahrenlage Der Internetpräsenz des Radiosenders France Bleu zufolge ereignete sich der Vorfall um 6.40 Uhr. Der Angreifer soll Arabisch gesprochen und auf Menschen am Bahnhof wahllos eingestochen haben. Dabei seien sechs Menschen verletzt worden, von denen sich einer in einem äußerst kritischen Zustand befinde. Der Zugverkehr sei teilweise gestört worden. Der Angreifer sei nach mehreren Schüssen der Sicherheitskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Motive für den Angriff seien noch nicht klar. Frankreichs staatliche Eisenbahngesellschaft teilte außerdem mit, dass der Vorfall in der morgendlichen Hauptverkehrszeit zu erheblichen Verspätungen der Züge am Bahnhof geführt habe. In Frankreich herrscht nach einer Reihe tödlicher Anschläge durch radikale Islamisten seit dem Jahr 2015 eine erhöhte Sicherheitswarnung. 🔴 Plusieurs blessés à l'arme blanche gare du Nord. Le suspect a été neutralisé par balle. pic.twitter.com/4kiGyhkhiX — Clément Lanot (@ClementLanot) January 11, 2023 Mehr zum Thema - Paris: Messerangriff in Nähe von früherem "Charlie Hebdo"-Büro – Terrorhintergrund wird geprüft

