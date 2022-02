Russische Truppen schaffen sichere Passage aus Kiew zur Evakuierung von Einwohnern

Die russische Regierung fordert die Einwohner Kiews auf, die ukrainische Hauptstadt dringend zu verlassen. Das russische Militär hat eine Passage für die Evakuierung der Zivilisten geschaffen. Die Autobahn in Richtung der Stadt Wassilkow soll demzufolge sicher sein.

Das russische Verteidigungsministerium ruft zivile Einwohner Kiews dazu auf, die Hauptstadt der Ukraine dringend zu verlassen. Nach diesen Angaben könne das über die Autobahn in Richtung der etwa 30 km südwestlich von Kiew entfernten Stadt Wassilkow geschehen. "Diese Richtung ist offen und sicher", heißt es in der Meldung.

Der Aufruf kommt am Montagmorgen, kurz bevor offizielle Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Seite auf weißrussischem Territorium beginnen sollen. In einer Botschaft hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij erklärt, er habe wenig Vertrauen in diese Verhandlungen, man müsse aber jede Chance nutzen.

Am Sonntag hatte Kiews Bürgermeister Witali Klitschko gegenüber AP gesagt, die Stadt sei von russischen Truppen eingekesselt. Später dementierte er aber diese Darstellung.

Nach verschiedenen Angaben hatten die Behörden in Kiew Schusswaffen an Bürger verteilt und ihnen empfohlen, selbst Bomben für den Kampf gegen russische Truppen herzustellen.

