Brüssel: Mindestens 35.000 Menschen demonstrieren gegen verschärfte Corona-Maßnahmen

Es brodelt in Europa. Nach Rotterdam, Paris, Wien und Den Haag demonstrierten am Sonntag auch in der belgischen Hauptstadt etwa 35.000 Menschen gegen die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen wie "2G" im öffentlichen Raum. Dabei kam es zu Ausschreitungen – die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.