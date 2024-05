Hamas greift erneut Grenzübergang Kerem Schalom an – Israel setzt Operation in Rafah fort

Zum vierten Mal binnen weniger Tage hat die Hamas den israelischen Grenzübergang zum Gazastreifen Kerem Schalom attackiert. Israel plant derzeit, seine begrenzte Operationen in verschiedenen Gebieten in Rafah fortzusetzen, um die Hamas zu mehr Zugeständnissen bei den Verhandlungen zu bewegen.

Die Hamas hat am Freitag erneut den israelischen Grenzübergang Kerem Schalom im Gazastreifen angegriffen. Der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, reklamierten den Angriff mit Mörsergranaten für sich. Es ist der vierte Angriff der Organisation auf Kerem Schalom seit Sonntag.

Kerem Schalom war erst am Mittwoch nach mehrtägiger Schließung wieder geöffnet worden. Nach dem Raketenangriff der Hamas am Sonntag, bei dem vier israelische Soldaten getötet wurden, war der Grenzübergang geschlossen worden. Der Darstellung Israels zufolge wurden seit Mittwoch wieder Hilfsgüter über diesen Grenzübergang in den Gazastreifen transportiert. Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten, über den auch Hilfslieferungen in den Küstenstreifen gelangt waren, ist weiter geschlossen. Die israelische Armee hatte am Dienstag die Kontrolle der palästinensischen Seite übernommen.

Nach Angaben eines ägyptischen Militärs, der von libanesischen Medien zitiert wurde, plant Israel derzeit nur begrenzte Operationen in verschiedenen Gebieten in Rafah, um nicht den Zorn der Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft auf sich zu ziehen. US-Präsident Joe Biden drohte diese Woche damit, Israel keine Offensivwaffen zur Verfügung zu stellen, sollte es eine Großoffensive in der südlichsten Stadt des Gazastreifens starten, in der mehr als eine Million Palästinenser inmitten des anhaltenden Krieges Zuflucht suchen. Die libanesische Zeitung Al-Akhbar zitiert den ägyptischen Beamten mit den Worten, die Lage in Rafah "wird immer schlimmer".

Die Vereinigten Staaten warnten am Donnerstag, dass Israel der Hamas einen strategischen Sieg bescheren würde, wenn es seine Pläne für einen umfassenden Angriff auf Rafah im Gazastreifen durchführen würde. In einem Interview mit CNN erläuterte Biden, er habe klargestellt, dass er die schweren Bomben im Falle einer Großoffensive auf Rafah nicht ausliefern würde. Denn sie seien in der Vergangenheit bei Angriffen auf Bevölkerungszentren eingesetzt worden. Unter anderem mit solchen Bomben seien Zivilisten getötet worden. Damit räumte er ein, dass die USA in den vergangenen Monaten an Kriegsverbrechen Israels an Palästinensern beteiligt gewesen waren.

