Gaza: Hamas lehnt weitere Zugeständnisse bei laufenden Verhandlungen über Waffenruhe ab

Israel rückt gen Rafah vor. Biden droht, keine US-Waffen für die Offensive in Rafah an Israel zu liefern. Hamas glaubt, dass Israel die Verhandlungen als Vorwand benutzt, um in Rafah einzumarschieren und den Grenzübergang zu besetzen.

Quelle: AFP © ISRAELI ARMY

Hamas-Bewegung lehnt weitere Zugeständnisse bei den laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen ab. "Israel meint es nicht ernst mit einem Abkommen und benutzt die Verhandlungen als Vorwand, um in Rafah einzumarschieren und den Grenzübergang zu besetzen", sagt der Vertreter des Hamas-Büros, Issat al-Rischk, in Katar. Rafah-Invasion: USA halten Bombenlieferung an Israel zurück Die palästinensische Bewegung werde nicht über den von ihr am Montag akzeptierten Waffenstillstandsvorschlag hinausgehen. Tel Aviv hatte zuvor erklärt, der Drei-Phasen-Vorschlag sei inakzeptabel, da die Bedingungen von der Hamas verwässert worden seien. Die Hamas stimmte unlängst einem Vorschlag für eine Waffenruhe zu, der von ägyptischen und katarischen Vermittlern vorgelegt wurde. Israel lehnte diese Version von Verhandlungsentwurf aber ab. Israel erhöht derzeit den Druck auf die Hamas, indem es Evakuierungsmaßnahmen rund um Rafah einleiten lässt und seine Streitkräfte in Marsch setzt. Bei den jüngsten israelischen Angriffen und Kämpfen in Rafah sind nach Krankenhausangaben binnen 24 Stunden mindestens 36 Palästinenser getötet worden. Darunter waren nach Angaben des Kuwait-Krankenhauses in Rafah von Mittwoch auch Kinder, die bei einem Luftangriff auf ihr Wohnhaus getötet worden seien. US-Präsident Joe Biden will vor diesem Hintergrund Israel im Fall einer Offensive in Rafah die Unterstützung der USA entziehen. Er drohte am Mittwoch offen mit der Beschränkung von Waffenlieferungen. "Wenn Israel in Rafah eindringt, werde ich nicht die Waffen liefern, die in der Geschichte benutzt wurden, um das Problem zu bekämpfen", sagte Biden. Israel werde von den USA keine Unterstützung erhalten, wenn es dicht besiedelte Bevölkerungszentren angreife. "Die Bomben, die die Vereinigten Staaten Israel geliefert haben und deren Lieferung jetzt ausgesetzt wird, wurden benutzt, um Zivilisten zu töten." Mehr zum Thema – Israel erhöht Druck auf Hamas: IDF übernimmt Kontrolle über Grenzübergang in Rafah

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.