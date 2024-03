Deutsche Luftwaffe soll Hilfsgüter über Gazastreifen abwerfen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gab am Mittwoch grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen. Aus dem Militär waren zuvor bereits entsprechende Vorbereitungen bestätigt worden

Quelle: Gettyimages.ru

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat grünes Licht für den Abwurf von dringend benötigten Hilfsgütern über dem Gazastreifen durch die Luftwaffe gegeben. Der SPD-Politiker erteilte am Mittwoch einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) in Berlin erfuhr. Aus dem Militär waren zuvor bereits entsprechende Vorbereitungen bestätigt worden, bei denen in Frankreich stationierte C130-Transportflugzeuge der Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Damit würde sich die Bundeswehr an der Luftbrücke für Gaza, die von Jordanien initiiert wurde beteiligen. Auch andere Länder wie die USA oder Frankreich beteiligen sich an der Initiative. Den deutschen Anteil übernimmt nach Militärangaben die binationale Lufttransportstaffel im französischen Evreux. Der Einsatz könnte demnach bereits Ende der Woche beginnen. Mehr zum Thema – Hilfslieferung für Gaza: Den Krieg für Israel führbar machen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.