Bericht: Düstere Ausgangslage für Israel bei Invasion des Gazastreifens

Israel schwört, die Hamas in einem unerbittlichen Angriff auf den Gazastreifen auszulöschen, hat aber kein klares Endspiel in Sicht, analysiert Reuters. Es hat keine klare Vorstellung darüber, wie die Palästinenser regieren würden, wenn Israel auf dem Schlachtfeld triumphiert.

Die Militärkampagne mit dem Codenamen "Operation Eisenschwerter" wird in ihrer Grausamkeit unübertroffen sein und sich von allem unterscheiden, was Israel in der Vergangenheit im Gazastreifen durchgeführt hat, so acht regionale und westliche Beamte mit Kenntnis des Konflikts, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit nicht namentlich genannt werden wollten.

Die unmittelbare israelische Strategie, so drei regionale Beamte, die mit den Gesprächen zwischen den USA und den Führern des Nahen Ostens vertraut sind, besteht darin, die Infrastruktur des Gazastreifens zu zerstören, selbst zu dem Preis hoher ziviler Opfer, und die Bevölkerung der Enklave in Richtung der ägyptischen Grenze zu drängen. Die israelische Armee will die Hamas zerschlagen, indem das Labyrinth unterirdischer Tunnel gesprengt wird, das die Gruppe zur Durchführung ihrer Operationen gebaut hat.

Israelische Beamte haben jedoch erklärt, dass sie keine klare Vorstellung davon haben, wie eine Zukunft nach dem Krieg aussehen könnte. Einige der Berater von US-Präsident Joe Biden sind besorgt, dass Israel zwar einen wirksamen Plan ausgearbeitet hat, um der Hamas dauerhaften Schaden zuzufügen, aber noch keine Ausstiegsstrategie formuliert hat, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle in Washington.

Zwei Militärexperten aus der Region erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass der bewaffnete Flügel der Hamas sich auf eine Invasion vorbereitet und Panzerabwehrminen und Sprengfallen aus dem Hinterhalt für die israelischen Truppen aufgestellt hat.

In Washington sei man jedoch weniger optimistisch, dass Israel in der Lage sein werde, die Hamas vollständig zu zerstören, und US-Beamte sehen wenig Chancen, dass Israel ein Gebiet im Gazastreifen halten oder wieder besetzen könne, so die US-Quelle. Die Wut der Bevölkerung in der gesamten Region werde sich verschärfen, wenn die Zahl der Toten in Gaza steige, sagten Beamten. David Miller, ein ehemaliger US-Unterhändler für den Nahen Osten, äußerte tiefe Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit der Bildung einer Post-Hamas-Regierung zur Regierungsführung über Gaza.

In der gesamten Region besteht auch die Befürchtung, dass der Krieg über die Grenzen von Gaza hinaus ausbrechen würde und die libanesische Hisbollah und ihr Unterstützer Iran große neue Fronten zur Unterstützung der Hamas eröffnen würden.

Sie befürchten, dass eine israelische Invasion eine neue, dauerhafte Vertreibungswelle auslösen würde und der israelische Unabhängigkeitskrieg von 1948 und der arabisch-israelische Krieg von 1967 sich wiederholen könnten. Millionen Palästinenser, mussten fliehen und wurden von Ländern aufgenommen, in denen sie dann als Flüchtlinge lebten.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi erklärte, er lehne die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus ihrem Land auf die an den Gazastreifen angrenzende Sinai-Halbinsel ab und fügte hinzu, dass ein solcher Schritt das Gebiet zu einer Basis für Angriffe gegen Israel machen würde. Er sagte, Millionen Ägypter würden gegen eine solche Maßnahme protestieren.



