Saudi-Arabien will auch Atomwaffen, "wenn Iran sie hat"

Zwar haben sich die Spannungen zwischen Riad und Teheran nach einer Vermittlung durch Peking etwas entschärft, doch offenbar bleibt die Rivalität weiter bestehen, wie die Aussagen des Kronprinzen Mohammed bin Salman bezüglich Atomwaffen belegen.

Quelle: AFP © Evelyn Hockstein

Saudi-Arabien will ebenfalls Atomwaffen, sollte Iran die Atombombe erhalten. Das erklärte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman gestern in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Wenn Teheran die Bombe haben sollte, "dann müssen auch wir eine bekommen", so der Kronprinz. Trotz der jüngsten Entspannung halten die Rivalitäten zwischen Teheran und Riad im Nahen Osten weiterhin an. Chef der US-Luftwaffe: USA sind offen für Militärschlag gegen Iran Zudem bemüht sich Saudi-Arabien derzeit auch um eine Annäherung zu Israel, das sich vom iranischen Atomprogramm existenziell bedroht fühlt, obwohl Teheran immer wieder den zivilen Charakter des Programms betont. "Mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Frieden und der Normalisierung mit Israel näher", sagte der saudi-arabische Kronprinz im Hinblick auf die Neugestaltung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Nach den Worten von Irans Präsident Ebrahim Raisi würde eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien allerdings einen "Verrat an der palästinensischen Sache" darstellen. Positiv äußerte sich Raisi hingegen bezüglich der sich derzeit entwickelnden Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Die beiden Staaten haben sich im vergangenen Jahr unter der Vermittlung Chinas überraschend angenähert. Mehr zum Thema – Die neuen Sanktionen Großbritanniens gegen Iran werden nichts an den Realitäten ändern

