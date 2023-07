Chef der US-Luftwaffe: USA sind offen für Militärschlag gegen Iran

Iran und die USA führten kürzlich indirekte Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans. Seither ist Israel in Alarmstimmung. Nun gab eine israelische Zeitung ein Interview mit einem hochrangigen US-General, der einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen nicht ausschließt.

Quelle: AFP © Atomic Energy Organization of Iran

Die USA aktualisieren regelmäßig ihre militärischen Optionen für "Bedrohungen", die von den in Entwicklung befindlichen iranischen Atomanlagen ausgehen, sagte der Befehlshaber der Luftstreitkräfte des US-Zentralkommandos in einem Exklusivinterview mit der Jerusalem Post. "Sie können davon ausgehen, dass wir die iranischen Einrichtungen da draußen sehr genau im Auge behalten und weiter bewerten, was das bedeutet, wofür Iran sie nutzt und welche Optionen wir für diese Einrichtungen haben könnten", sagte der Generalleutnant Alexus Grynkewich. Weißes Haus: Israel lässt Informationen über indirekte US-Gespräche mit Iran durchsickern "Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Iran versteht, dass wir hier schnell Truppen einsetzen können, um auf jede Provokation zu reagieren. Es gibt viele Optionen, um Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bekommen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die militärischen Optionen gut durchdacht und robust sind", sagte der US-General. Iran wird einem Angriff auf seine Atomanlagen nicht tatenlos zuschauen. "Es gibt ein Zusammenspiel verschiedener Dinge in Bezug auf iranische Angriffe auf uns." Der US-General stellte klar, dass die USA "versuchen, den Iranern klarzumachen, dass wir, auch wenn die USA nicht mehr so viele Streitkräfte in der Region haben wie früher, diese Streitkräfte immer noch sehr schnell zurückholen können". Vor kurzem wurde berichtet, dass Iran Flugzeuge des Typs Su-35 von Russland erhalten werde. Wenn Teheran Su-35-Flugzeuge von Russland bekäme, könnte dies die gesamte regionale Dynamik verändern, unterstrich der US-General. Die US-Maßnahmen gegen Irans Atomprogramm haben bisher nicht gewirkt. Trotz der Drohungen der USA ist es Teheran in den letzten zwei Jahren gelungen, sein Atomprogramm so weit voranzutreiben, dass es erhebliche Mengen an Uran auf den sehr hohen Wert von 60 Prozent angereichert hat und über ausreichende Mengen an angereichertem Uran für etwa sieben Atombomben verfügt ‒ falls sich Iran entschließt, die nukleare Schwelle zu überschreiten. Iran und die USA führten im Mai indirekte Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans für ein Zwischenabkommen. Nach dem grünen Licht vonseiten der USA gab der Irak kürzlich iranische Gelder im Wert von 2,76 Mrd. USD für Gasexporte frei. Mehr zum Thema - Iranischer Außenminister besucht Oman: Indirekte Gespräche mit den USA gewinnen an Fahrt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.