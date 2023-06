USA wollen Kurden im Nordirak mit Luftabwehrsystemen ausstatten

Der US-Kongress will die Kurdenmiliz im Irak (Peschmerga) mit einem Raketenschutzschirm zur Abwehr von Raketenangriffen aus Iran und der Türkei ausstatten. Der Nordirak ist ein Rückzugsgebiet für iranische Kurden, die separatistische Bestrebungen verfolgen.

Quelle: AFP © Safin Hamid

Der US-Kongress hat vorgeschlagen, die kurdische Peschmerga-Miliz im Nordirak mit Luftabwehrsystemen auszustatten, um Raketen- und Drohnenangriffe "durch Iran und die Türkei" abzuwehren. Dies berichtete Middle East Eye (MEE). Bereits am 21. Juni verabschiedete das Repräsentantenhaus einen Änderungsantrag, in dem die Lieferung von Luftabwehrsystemen an die kurdischen Peschmerga in der Region Irakisch-Kurdistan, die militärischen Kräfte der Regionalregierung Kurdistans (KRG) und ihre Regierungspartei, die Demokratische Partei Kurdistans (KDP), gefordert wird. Analyse Iran und Türkei gehen in die Offensive: Kampf um autonome Region Kurdistan in der Levante Der Antrag wurde von dem Kongressabgeordneten Don Bacon eingebracht, der sagte, dass er "starke parteiübergreifende Unterstützung" habe und "die US-Regierung anweist, einen Aktionsplan auszuarbeiten und umzusetzen, um die kurdischen Peschmerga und die irakischen Sicherheitskräfte auszubilden und auszurüsten, damit sie sich gegen Angriffe durch iranische Raketen, Flugkörper und unbemannte Systeme verteidigen können". Die Türkei führt regelmäßig Drohnenangriffe gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Irak sowie gegen deren Verbündete in Syrien durch. Ankara unterhält zugleich gute Beziehungen zu den Peschmerga, die häufig mit den kurdischen PKK-Milizen aneinandergeraten. Die Peschmerga pflegt zugleich Beziehungen zur Kurdischen Freiheitspartei (PAK), einer iranischen kurdischen Separatistenorganisation mit Sitz im Nordirak nahe der Grenze zur Islamischen Republik. Seit Jahren bedrohen kurdische Milizen die Sicherheit Irans vom irakischen Territorium aus, allen voran die Demokratische Partei Kurdistans (KDPI), die seit Jahrzehnten aktiv ist und aus dem Exil in nordirakischen Gebieten operiert. Zudem spielte sie eine Rolle bei den regierungsfeindlichen Unruhen in Iran im vergangenen Jahr. Aufgrund der kurdischen Präsenz in der Nähe der iranischen Grenze hat Iran in letzter Zeit zahlreiche Operationen und Angriffe gegen KDPI-Stellungen im Irak durchgeführt. Auch Stellungen der PAK im Irak wurden von Teheran angegriffen. Teheran hatte im letzten Jahr Luftschläge auf kurdische Separatistengruppen im Nordirak durchgeführt und diese beschuldigt, die jüngsten Unruhen in Iran durch Waffenschmuggel angezettelt zu haben. Im März unterzeichneten Iran und der Irak ein Grenzsicherheitsabkommen, in dem Bagdad versprach, die Aktivitäten der kurdischen Kämpfer an der iranischen Grenze einzudämmen. Mehr zum Thema - Attacke auf "Mossad-Büro" in Erbil: Rache für die Tötung iranischer Offiziere in Syrien

