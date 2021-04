Syrien verurteilt "erfundenen OPCW-Bericht" über angeblichen Giftgaseinsatz in Saraqib

Die syrische Regierung hat die Ergebnisse einer Untersuchung der OPCW zu einem angeblichen chemischen Angriff in Saraqib im Jahr 2018 verurteilt. Der Einsatz von Chlorgasangriffen in Syrien wurde in letzter Zeit mehrfach durch Terroristen in Idlib unter falscher Flagge geplant.