Chinas Verteidigungsminister in den Ruhestand geschickt

Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu wurde seines Amtes enthoben, wie die chinesische Staatsagentur mitteilte. Reuters hatte zuvor berichtet, dass gegen den Minister wegen Korruption bei der Beschaffung von militärischer Ausrüstung ermittelt werde.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu ist zurückgetreten, berichtet The South China Morning Post (SCMP) unter Berufung auf die staatliche Agentur Xinhua. Die Entscheidung, ihn zu entlassen, wurde vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses Chinas gebilligt. Die staatliche Agentur macht keine weiteren Angaben. Wie die SCMP bemerkt, folgte der Rücktritt des Generals "auf wochenlange Spekulationen, dass er das gleiche Schicksal erleiden würde wie der ehemalige Außenminister Qin Gang". Dass Li Shangfu suspendiert worden war und gegen ihn ermittelt werde, berichtete die Financial Times Mitte September unter Berufung auf drei US-Beamte und zwei mit den Geheimdienstinformationen vertraute Personen. Zuvor war er mehrere Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Reuters zitierte später informierte Quellen mit der Aussage, dass gegen den Minister wegen Unregelmäßigkeiten beim Kauf von militärischer Ausrüstung ermittelt werde. Zusammen mit ihm sind acht weitere Personen in den Fall verwickelt, bei dem Li Shangfu von 2017 bis 2022 als Leiter auftrat, so die Gesprächspartner der Agentur. Putin in China: USA zeigen sich besorgt über enge Beziehung von Russland und China Li Shangfu hat das Amt des Verteidigungsministers im März dieses Jahres übernommen. Er löste General Wei Fenghe in diesem Amt ab. Seit 2018 stand Li Shangfu unter US-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Kauf von Su-35-Kampfjets und S-400-Komplexen aus Russland. Reuters stellte fest, dass der General dem chinesischen Staatschef Xi Jinping nahestand, was seinen schnellen Aufstieg auf der Karriereleiter erklärte. Im Sommer trat der chinesische Außenminister Qin Gang lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit auf, was mit seinem Gesundheitszustand begründet wurde. In der Folge berichteten die Behörden, dass der Minister von seinem Posten abberufen worden ist. Qin Gang war nur sechs Monate an der Spitze des Außenministeriums tätig. Einer Version zufolge war der Grund dafür seine romantische Beziehung mit der Hongkonger Fernsehjournalistin Fu Xiaotian. Das Wall Street Journal schrieb, dass Qin Gang ein uneheliches Kind habe, das in den Vereinigten Staaten geboren wurde. Mehr zum Thema – Mikrochip-Krieg gegen China: US-Handelsministerium verschärft Exportkontrollen weiter

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.