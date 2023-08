Nach Verurteilung zu drei Jahren Haft: Pakistans Ex-Premierminister Khan festgenommen

Pakistans Ex-Premier Imran Khan wurde zu drei Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Viele Beobachter bezeichnen das Vorgehen der Justiz gegen Khan als politisch motiviert.

Quelle: AFP © Banaras Khan

Die Polizei nahm den ehemaligen pakistanischen Premierminister Imran Khan in der östlichen Stadt Lahore fest, nachdem ihn ein pakistanisches Gericht wegen "Korruption" zu drei Jahren Haft verurteilt hatte. Das Urteil wurde im Zusammenhang mit Vorwürfen gefällt, dass Khan während seiner Zeit als Premier in den Jahren 2018 bis 2022 Staatsgeschenke für sich behalten habe. Wegen Preisgabe von Staatsgeheimnissen: Pakistan erhebt neue Vorwürfe gegen Imran Khan Der Richter Humayun Dilawar gab bekannt, dass "die Verwicklung in korrupte Tätigkeiten bewiesen wurde", berichtete der staatliche Fernsehsender Pakistan TV. Viele Beobachter bezeichnen das Vorgehen der Justiz gegen Khan als politisch motiviert. Er hoffte vor der Parlamentswahl im Herbst eigentlich auf ein politisches Comeback ‒ mit dem Urteil ist er nun für die nächsten fünf Jahre von der Ausübung politischer Ämter ausgeschlossen. Der pakistanische Innenminister beschuldigte kürzlich den ehemaligen Premierminister Khan, im vergangenen Jahr ein "Geheimdokument" veröffentlicht zu haben, um zu behaupten, er sei durch ein Komplott aus Washington der Macht enthoben worden. Pakistans Ex-Premier hatte den USA vorgeworfen, eine Verschwörung für seinen Sturz ausgearbeitet zu haben. Dabei hatte er als Beweis ein Geheimdokument öffentlich gemacht. Bei dem Dokument handelte es sich offenbar um einen diplomatischen Briefwechsel zwischen dem damaligen pakistanischen Botschafter in den USA und dem pakistanischen Außenministerium in Islamabad. Gegen Imran Khan wurden mehr als 150 Gerichtsverfahren eingeleitet, darunter mehrere wegen "Korruption", "Terrorismus" und "Anstiftung zur Gewalt" im Zusammenhang mit den tödlichen Protesten im Mai, bei denen seine Anhänger im ganzen Land Regierungs- und Militäreigentum angriffen. Mehr zum Thema - Nach Verhaftung des Ex-Premiers Imran Khan: Pakistan setzt Truppen ein, um Unruhe zu beenden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.