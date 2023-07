Chinas Außenminister laut Medienberichten aus Amt entfernt

Der seit einem Monat nicht mehr öffentlich aufgetretene chinesische Außenminister Qin Gang ist aus dem Amt entfernt worden. Wie der Staatssender "CCTV" berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses in seiner heutigen Sitzung für seine Enthebung.

Quelle: AFP © Noel Celis

Der chinesische Außenminister Qin Gang ist seines Postens enthoben worden. Das berichten chinesische Staatsmedien. Der Politiker war bereits seit Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten. Sein Vorgänger Wang Yi soll erneut das Amt übernehmen. In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen über das Schicksal von Qing Gang gegeben. Der 57-Jährige hatte am 25. Juni seinen letzten öffentlichen Termin in Peking. Damals hatte er in Peking den russischen Vizeaußenminister Andrej Rudenko getroffen. Italien will aus Seidenstraßen-Projekt aussteigen Anschließende Termine, wie ein Treffen mit dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, oder die Teilnahme am ASEAN-Außenministertreffen, wurden abgesagt. Aus dem Außenministerium hieß es, dass Qin Gang aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen könne. Seitdem ist er nicht mehr gesehen worden. Chinas Top-Diplomat Wang Yi, der in der Hierarchie noch über Qin Gang steht, hatte den Außenminister mehrfach vertreten. Anfangs hatte ein Sprecher des Außenministeriums auf Anfrage erklärt, dass Qin Gang wegen Krankheit verhindert sei. Allerdings gab es auch Spekulationen über eine mögliche außereheliche Affäre. Darauf angesprochen erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums jedoch, dass sie "keine Informationen" dazu habe. Der 57 Jahre alte Qin Gang hatte die Position im Dezember 2022 übernommen. Zuvor war er Botschafter in den USA und stellvertretender Außenminister Chinas. Mehr zum Thema – Macron und weitere westliche Staatschefs nicht zum BRICS-Gipfel eingeladen

