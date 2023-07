Gipfeltreffen der SOZ in Indien: Aufruf zum Kampf gegen Terrorismus und Farbrevolutionen

Das Thema des diesjährigen Gipfels lautet "Auf dem Weg zu einer sicheren SOZ". In seiner Eröffnungsrede rief der indische Premier Modi zum gemeinsamen Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus auf. Der chinesische Staatschef Xi warnte vor Farbrevolutionen, und Präsident Putin betonte, dass gegen Russland ein hybrider Krieg geführt werde.

Quelle: AFP © Sputnik

Gegen Russland werde ein hybrider Krieg geführt, aber das Land werde sich weiterhin selbstbewusst gegen Druck von außen, Sanktionen und Provokationen zur Wehr setzen, sagte Präsident Wladimir Putin auf dem Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) am Dienstag, der in diesem Jahr virtuell stattfindet. Gipfeltreffen mit Putin: Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit diskutiert Sicherheitsfragen "In der Tat wird ein hybrider Krieg gegen uns geführt, der illegale Sanktionen gegen Russland in einem noch nie dagewesenen Ausmaß beinhaltet. Ich möchte darauf hinweisen, dass Russland dem Druck von außen, den Sanktionen und den Provokationen selbstbewusst entgegentritt und dies auch weiterhin tun wird", betonte der russische Staatschef. Das Thema des diesjährigen Treffens lautet "Auf dem Weg zu einer sicheren SOZ". Die Länder der SOZ müssten entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus ergreifen und die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus verstärken, sagte der indische Premierminister Narendra Modi während seiner Eröffnungsrede aus Neu-Delhi. Nach Ansicht des indischen Premierministers "nutzen einige Länder den grenzüberschreitenden Terrorismus als politisches Instrument und bieten Terroristen Unterschlupf. Die SOZ sollte bei solchen Standards nicht zögern", merkte er an. Modi zeigte sich zuversichtlich, dass die regionale Anti-Terror-Struktur der SOZ eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Probleme spielen werde. "Wir sollten auch Versuche der Radikalisierung der Jugend in unseren Ländern verhindern", fügte er hinzu. Der indische Premier kündigte an, dass auf dem Treffen, das unter dem derzeitigen einjährigen Vorsitz Indiens ausgerichtet wurde, eine gemeinsame Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus verabschiedet werden solle. Meinung Meuterei in Russland: Wie die Mediokratie im Westen das Scheitern übertünchen soll Die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit solle sich gegen Farbrevolutionen und die Einmischung externer Kräfte in die Angelegenheiten der Länder in der Region wehren, sagte auch der chinesische Staatschef Xi Jinping während der Veranstaltung. Bereits auf der SOZ-Tagung im vergangenen Jahr hatte Xi die Mitgliedstaaten der Gruppe dazu aufgerufen, einander in der Abwehr gegen den Einfluss ausländischer Mächte zu unterstützen. Auch das Thema der asiatischen Integration im wirtschaftlichen Bereich stand auf der Agenda. Die chinesische Regierung forderte die SOZ-Staaten auf, den Anteil der nationalen Währungen an den Handelsabrechnungen zwischen den Ländern der Vereinigung zu erhöhen. Mehr als 80 Prozent der Handelsgeschäfte zwischen Russland und China würden schon in Rubel und Yuan abgewickelt, erklärte der russische Präsident dazu. Während Iran am Dienstag offiziell der SOZ beigetreten ist, ist Weißrussland mittlerweile ein Kandidat für die Mitgliedschaft. Russland unterstütze den schnellstmöglichen Beitritt Weißrusslands, so Putin. Mehr zum Thema – Vom Regime-Change zur Zerstückelung der Länder: NATO zielt auf Chinas Neue Seidenstraße

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.