Indien untersagt Auslandsspenden an Mutter-Teresa-Hilfsorganisation

Pünktlich zu Weihnachten hat die indische Regierung den Ärmsten im Land eine Hiobsbotschaft gebracht. Einer von Mutter Teresa gegründeten Wohltätigkeitsorganisation wurde eine Lizenzverlängerung für die Annahme ausländischer Spenden verweigert. Dies ist ein herber Schlag für die Hilfsorganisation Missionaries of Charity (Missionare der Wohltätigkeit), eine der bekanntesten Einrichtungen dieser Art, die Projekte wie Heime für verlassene Kinder, Schulen, Kliniken und Hospize betreut.

Wie das indische Innenministerium am Montag mitteile, wurde der Antrag der Missionaries of Charity auf eine Verlängerung der Lizenz, die es der Ogranisation erlaubt, Gelder aus dem Ausland zu erhalten, an Weihnachten abgelehnt. In der Erklärung hieß es, der Grund dafür sei die "Nichterfüllung der Eignungskriterien" gemäß dem Gesetz zur Regulierung ausländischer Zuwendungen (FCRA), nachdem angeblich "unerwünschte Beiträge" festgestellt worden seien. Weitere Details wurden nicht genannt.

Hindu-Gruppen beschuldigen die Wohltätigkeitsorganisation seit langem, ihre Programme zu nutzen, um Menschen zum Christentum zu bekehren. Die Organisation weist die Vorwürfe wiederholt zurück. Sunita Kumar, eine Sprecherin der Missionaries of Charity, reagierte erschüttert auf die Lizenzverweigerung:

"Ich kann nicht glauben, dass das wahr sein soll. Schauen Sie sich die Arbeit an, die sie in Indien und auf der ganzen Welt geleistet haben, indem sie sich um diejenigen gekümmert haben, die niemanden haben."

Im Jahr 1950 gründete Mutter Teresa, eine umstrittene römisch-katholische Nonne und Friedensnobelpreisträgerin aus Mazedonien, die heute in der indischen Stadt Kalkutta ansässige Wohltätigkeitsorganisation. Berichten indischer Medien zufolge soll die Körperschaft zuletzt Spenden in Höhe von rund 662 Millionen Euro pro Jahr aus dem Ausland erhalten haben.

