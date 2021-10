Analysten: China bleibt trotz Energiekrise bei Importverbot für australische Kohle

Die Kohleknappheit in China wird Peking nicht dazu bewegen, das Verbot von Importen aus Australien in nächster Zeit aufzuheben, meinen Experten. Angesichts der landesweiten Energiekrise in China müsse die Energieversorgung dennoch dringend verbessert werden.