Putin: Russisch-chinesische Zusammenarbeit wächst weiter

China feiert am 1. Oktober den 72. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. In einer Gratulationsbotschaft an den chinesischen Staatschef Xi Jinping hob der russische Präsident Wladimir Putin Chinas Rolle bei der Lösung drängender globaler Fragen hervor.