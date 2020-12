AirAsia-Geschäftsführer: "Asien lässt wohl niemanden ohne Impfung einreisen"

"Ich gehe davon aus, dass sie in Asien sowieso niemanden ohne Impfung hineinlassen werden", sagte Fernandes bei einer Veranstaltung des Zentrums für Luftfahrt Capa am Mittwoch. Er fügte jedoch hinzu, dass es nicht an der Luftfahrtindustrie liege, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Vielmehr seien die Regierungen einzelner Länder dafür verantwortlich, konkrete Regeln für eine Einreise auszuarbeiten.

Bisher fordert kein Land der Welt einen Nachweis einer COVID-19-Impfung als Einreisebedingung. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach sich am Montag gegen solche Vorschläge aus. Kate O'Brien, Direktorin der Impfabteilung der WHO, forderte die Regierungen nachdrücklich auf, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, anstatt die Impfung zur Pflicht zu machen. Am Montag sagte sie in Genf: "Ich denke nicht, dass Vorschriften besonders bei dieser Impfung der richtige Weg sind."

Die Luftfahrtindustrie hat sich generell gegen eine Impfpflicht im Fall von COVID-19 ausgesprochen. Viele Unternehmen befürchten, dass die Branche, die aufgrund von Reisebeschränkungen ohnehin gelähmt ist, sich mit solchen Vorgaben auf weitere Verluste einstellen müsste. Auch bei Lufthansa will man von einer Impfpflicht nichts wissen. Dort verweist man auf die Zuständigkeit der nationalen Regierungen, die sich im Falle Deutschlands bisher gegen eine Impfpflicht gestellt hat. Die australische Qantas Airways ist bislang die einzige Fluggesellschaft, die eine Impfplicht für Reisende angekündigte. Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, würden die Geschäftsbedingungen der Airline angepasst, sagte Qantas-Chef Alan Joyce.

Mehr zum Thema - Kein Zutritt an Bord ohne Vakzination: Qantas wird COVID-19-Impfung zur Pflicht machen