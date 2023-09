Macron kann es nicht akzeptieren – aber Frankreich hat Afrika verloren

Von Rachel Marsden

In einem ausführlichen Interview, das am vergangenen Wochenende ausgestrahlt wurde, während weite Teile Frankreichs das Fußballspiel Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille verfolgten, wurde Präsident Emmanuel Macron zu seiner jüngsten schweren Trennung befragt. Er war nur zu gern bereit, all seine Gefühle über die Beziehung auszusprechen, als ob er mit Oprah Winfrey und nicht mit den Nachrichtensprechern kommunizieren würde.

Er sagte, dass Frankreich seine militärische Zusammenarbeit mit Niger beende und den französischen Botschafter in Niamey sowie rund 1.500 Soldaten zurückziehe. Das wurde auch Zeit, denn er wurde bereits vor einem Monat entlassen und Niger hat gedroht, Frankreichs Zelt von seinem Rasen zu entfernen.

Frankreichs Militärpräsenz in einigen seiner ehemaligen afrikanischen Kolonien, darunter Niger, diene der Terrorismusbekämpfung, sagte er und fügte hinzu, dass ohne Frankreichs Präsenz "die meisten dieser Länder bereits territorialen Kalifaten und Dschihadisten zum Opfer gefallen wären".

In der Tat, Gott sei Dank für Frankreich, dessen Anti-Terror-Mission ein so durchschlagender Erfolg war, dass die UN-Friedensmissionen den Sicherheitsrat im Mai 2023 darauf hinwiesen, dass "die Unsicherheit im Dreiländereck von Burkina Faso, Mali und Niger weiter zunimmt". "Zügellose Dschihadisten verbreiten Chaos und Elend in der Sahelzone", titelte The Economist im April, während das Wilson Center im selben Monat berichtete, dass "die Sahelzone nun für 43 Prozent der weltweiten terroristischen Todesfälle verantwortlich ist". All dies geschah direkt vor der Nase Frankreichs.

Im Gegensatz zu Macrons Behauptung, Frankreich habe dazu beigetragen, dass diese Länder nicht zu Kalifaten wurden, gibt es tatsächlich mehr Beweise dafür, dass sie unter französischer Aufsicht genau in diese Richtung gingen. Wenn Macron von Boko Haram spricht, dann bestand die Lösung nicht darin, in Libyen einzumarschieren und es zu destabilisieren, denn Boko Haram hat seitdem von geplünderten libyschen Waffen profitiert, und 2016 warnten Beamte in Washington davor, dass sich Boko-Haram-Kämpfer in Libyen mit ISIS zusammentun würden. Das war zwei Jahre, nachdem Frankreich mit der Operation Barkhane begonnen hatte, um islamistische Aufständische in der Sahelzone zu bekämpfen. Das hat viel Gutes bewirkt. Die Franzosen haben wohl dieselbe Art von moderner französischer Disziplin durchgesetzt, die dazu führt, dass Kinder in ganz Frankreich regelmäßig wegen irgendeines Tagesproblems ausrasten und Städte demolieren.

Entweder ist Macron in einer Illusion gefangen, oder er glaubt, dass die Franzosen und Afrikaner das auch sind – oder dass sie zumindest so ahnungslos sind, dass sie glauben, dass es für diese Länder bis zur Absetzung von Paris gut lief. Wenn das der Fall wäre – wenn sich das Leben der Einheimischen wirklich verbessert hätte –, wo sind dann die Massen auf den Straßen, die gegen den Rückzug Frankreichs protestieren?

Macron betonte auch, dass Frankreich nur auf Geheiß dieser Länder dort war. Aber was wäre, wenn sie es gewagt hätten, "Nein" zu sagen, insbesondere nach der abschreckenden Wirkung der von Frankreich angeführten NATO-Intervention und des Staatsstreichs in Libyen, der 2011 zum Tod des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi führte? Da diese frankophonen afrikanischen Länder als Pariser Lager für alles dienen, vom kritischen Uran, das die französischen Atomkraftwerke versorgt, bis hin zum schwarzen Gold, das die französische Industrie antreibt, ist es kein Wunder, dass die Führer dieser Länder diesen französischen Interessen bis jetzt übermäßig entgegenkommend waren – um nicht als "Gaddafi" zu gelten.

Aber schon jetzt, mit dem Wechsel in der Führung dieser Länder, haben sich die französische Presse und die Vertreter der Industrie aktiv Gedanken über das Schicksal der französischen Unternehmen in der Sahelzone gemacht. Paris hat lange Zeit genug Kontrolle ausgeübt, um zumindest den Fluss der Ressourcen aufrechtzuerhalten. Aber wenn sich Frankreich darüber hinaus jemals um die Einheimischen gekümmert hätte, hätte es das inzwischen gezeigt.

Doch Macron beließ es nicht bei diesen Worten. "Wir sind nicht für das politische Leben in diesen Ländern verantwortlich", sagte er. Warum versucht Frankreich dann ständig, den afrikanischen Ländern vorzuschreiben, mit wem sie zusammenarbeiten sollen und mit wem nicht, und hat sie zuletzt dazu gedrängt, sich von Russland und China loszusagen?

Und warum hat Macron bei einem Besuch in Kamerun im Sommer afrikanische Länder, die kein Interesse daran haben, das antirussische Sanktionsspiel des Westens mitzuspielen, dazu gedrängt, im Ukraine-Konflikt Partei zu ergreifen, wenn er glaubt, sich aus dem politischen Leben Afrikas herauszuhalten? Und wenn sich Frankreich so sehr aus den inneren Angelegenheiten Afrikas heraushält, warum hat Burkina Faso erst vor wenigen Tagen Paris beschuldigt, Militärlieferungen an das Binnenland zu blockieren, wo es doch angeblich dieselben Aufstände bekämpft, zu deren Niederschlagung Paris angeblich beigetragen hat?

Oder warum hat Macron im Februar versucht, seine Afrikastrategie zu überarbeiten, indem er französische Militärbasen in "Akademien" umbenannte und ein europäisches Team mit "zivilgesellschaftlichen" Akteuren in Afrika zusammenarbeiten ließ? Nichts zeugt so sehr von Nichteinmischung wie die Finanzierung von NGOs in fremden Ländern.

"Wir sind nicht da, um uns an Staatsstreichen zu beteiligen oder uns einzumischen", sagte Macron. Das mag stimmen, wenn Paris den Mann an der Spitze mag und will, dass er dort bleibt, um französische Interessen zu schützen. Andernfalls setzt es Frankreichs Freunde von der ECOWAS (Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten) unter Druck, einen Gegenputsch durchzuführen, wie Macron in einer Rede vor französischen Botschaftern anzudeuten schien. "Wenn die ECOWAS den nigrischen Präsidenten Bazoum im Stich lässt, sind sich alle Präsidenten der Region mehr oder weniger des Schicksals bewusst, das ihnen bevorsteht", erklärte Macron als Präsident des Landes, das in der Vergangenheit afrikanische Führer buchstäblich gestürzt hat.

Macron sagte nichts über die Rolle der Pariser Verbündeten in Washington, die die nigrischen Putschisten sowohl im Land selbst als auch in den USA ausgebildet haben und deren Truppen nicht nur in Niger bleiben, sondern auch wieder Geheimdienst- und Aufklärungsmissionen übernommen haben, wie das Pentagon Anfang dieses Monats mitteilte.

Macron wettert gegen Russland, weil es Frankreich ersetzt hat. Doch wie bringt er die Tatsache unter einen Hut, dass Moskau nicht auch Washington "ersetzt" hat? Wird er Moskau und Washington jetzt auch der Absprache beschuldigen? Vielleicht haben diese afrikanischen Länder noch nicht genau herausgefunden, was sie wollen und mit wem, obwohl sich Burkina Faso, Mali und Niger bereits in einem gegenseitigen Verteidigungspakt für ihre eigenen Anti-Terror-Missionen zusammengeschlossen haben. Auch dafür wird Russland "verantwortlich" gemacht. Auf jeden Fall hat das Festhalten an der zerrütteten Beziehung zu Paris offensichtlich nicht funktioniert.

Und es sieht so aus, als ob Macron, nachdem er abserviert wurde, irgendwo zwischen der Verleugnungs- und der Akzeptanzphase der Trauer gefangen ist.

Aus dem Englischen.

Rachel Marsden ist Kolumnistin, politische Strategin und Moderatorin von unabhängig produzierten Talkshows auf Französisch und Englisch.

