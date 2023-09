Neue Demütigung für Frankreich: Französischer Botschafter in Niger "wie Geisel" gehalten

Seit dem Putsch in Niger soll der französische Botschafter in "Geiselhaft" sitzen. Der Botschafter ernähre sich von "Militärrationen", so Macron. Zuletzt entzog Niger dem französischen Botschafter in Niamey die diplomatische Immunität und wies die Polizei zur Ausweisung des Diplomaten an. Paris wies die Forderung zurück.

Fast zwei Monate sind vergangen, seit die Präsidentengarde im Niger den prowestlichen Präsidenten Mohamed Bazoum bei einem Militärputsch absetzte. Seitdem sollen der französische Botschafter und sein Personal dort als "Geiseln" gehalten werden.

Der nach dem patriotischen Putsch in Niger ausharrende französische Botschafter wird nach Angaben von Präsident Emmanuel Macron mit seinem Personal in "Geiselhaft" gehalten. "In Niger haben wir, während ich mit Ihnen spreche, einen Botschafter und diplomatisches Personal, die in der französischen Botschaft buchstäblich als Geiseln gehalten werden", sagte Macron am Freitag. "Sie verhindern die Lieferung von Lebensmitteln", fügte Macron mit Bezug auf die neue Regierung in Niger hinzu. Der Botschafter ernähre sich von "Militärrationen".

Zuletzt hatte die neue Regierung in Niger dem französischen Botschafter in Niamey, Sylvain Itté, die diplomatische Immunität entzogen und wies die Polizei zur Ausweisung des Diplomaten an. Paris wies die Forderung zurück.

Der von der Militärregierung ernannte Ministerpräsident Ali Lamine Zeine hatte bereits erklärt, die französischen Streitkräfte hielten sich fortan "illegal" in Niger auf. Frankreich kündigte kürzlich an, seine 1.500 in Niger stationierten Soldaten abzuziehen. In den vergangenen Wochen demonstrierten Tausende Menschen in Niger für einen Abzug der französischen Truppen aus dem westafrikanischen Land.

Paris beharrt allerdings weiterhin auf dem Standpunkt, dass es die neue Regierung in Niger nicht als legitim anerkennt, und fordert die Rückkehr des abgesetzten prowestlichen Präsidenten Mohamed Bazoum.

