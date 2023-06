Sambische Politikerin: Afrika wird Ausbeutung durch den Westen nicht zulassen

In einem RT-Interview machte eine sambische Politikerin klar, dass Afrika nicht zulassen werde, dass der Westen es ausbeute. Dagegen wies sie auf Vorteile der Unterstützung durch Russland und China.

Quelle: RT

Afrika müsse sich nicht den "schlechten Angeboten" westlicher Staaten beugen, weil es jetzt geopolitisch mehr Möglichkeiten habe und mit gleichem Respekt behandelt werden wolle, so die Vorsitzende der Sambischen Sozialistischen Partei Akende M'membe Chundama. In einem Gespräch mit RT erklärte Chundama, der Westen wolle immer noch "kein geeintes Afrika". Wörtlich erklärte sie: "Afrika will nun als gleichberechtigter Partner am Tisch behandelt werden, und Russland und China bieten Afrika dies an." Im Einzelnen "wollen uns die USA diktieren, wer unsere Freunde sein sollen, mit wem Afrika zusammenarbeiten soll", betonte sie und fügte hinzu, dass Washington "bereit ist, dafür Regierungen zu stürzen und unsere Führer zu ermorden". Friedensinitiative: Afrikanische Spitzenpolitiker werden diese Woche Ukraine und Russland besuchen Zugleich wies Chundama darauf hin, dass Russland Sambia im Kampf um seine Unabhängigkeit zu einer Zeit unterstützt habe, als Sambia Moskau "nichts" zu bieten gehabt habe. Auf die westliche Rhetorik von einer afrikanischen "Schuldenfalle" bei China angesprochen, entgegnete Chundama, dass diese Vorstellung "lächerlich" sei, und bezeichnete sie als "westliche Propaganda". Sie argumentierte, dass beispielsweise 70 Prozent der Auslandsschulden Sambias beim Westen und nicht bei China lägen, und unterstrich, dass die Investitionsbedingungen, die Afrika von China erhalte, "viel günstiger" seien und zu greifbareren Ergebnissen auf dem Kontinent führten. Afrika könne sehen, wohin die Schulden gingen: "Wir können sehen, wie Wasserkraftwerke gebaut werden, wir haben Straßen, Schulen und Krankenhäuser, die gebaut werden." Unterdessen ist der tschechische Außenminister Jan Lipavský zu einem fünftägigen Besuch in Angola und Sambia. Ziel dieser Reise ist es offensichtlich, die Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Ländern und sowohl Russland als auch China zu verringern und den europäischen Einfluss wiederherzustellen. Lipavský räumte auf der Reise ein, dass Europa in Afrika "präsenter" sein und dem Kontinent "mehr Aufmerksamkeit" schenken müsse. Mehr zum Thema – Bericht: Südafrika drohen im Fall von US-Sanktionen hohe Exportverluste

