Friedensinitiative: Afrikanische Spitzenpolitiker werden diese Woche Ukraine und Russland besuchen

Afrikanische Staats- und Regierungschefs könnten diese Woche die Ukraine und Russland besuchen, um über den Frieden zu sprechen. Dies berichtet eine ungenannte Quelle der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Quelle: Legion-media.ru © Editorial

Eine Delegation der Staatschefs von sieben afrikanischen Ländern könnte noch in dieser Woche die Ukraine und Russland besuchen, um über eine Friedensinitiative zu sprechen. Dies gab eine Quelle gegenüber TASS bekannt. Die Nachrichtenagentur zitierte ihren Gesprächspartner mit den Worten: "Die afrikanischen Staatsoberhäupter werden möglicherweise schon in dieser Woche reisen. Zuerst die Ukraine, dann Russland." Auf die klärende Frage nach dem Zeitpunkt des Besuchs hieß es, dass "sie natürlich nach dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg nach Russland reisen werden". Keine Friedensverhandlungen in Sicht – Kiew lehnt Gespräche mit Moskau erneut ab Am 16. Mai gab der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa bekannt, dass die russischen und ukrainischen Behörden dem Empfang einer afrikanischen Delegation zugestimmt hätten, die sich um eine friedliche Beilegung des Konflikts bemühen soll. Ramaphosa sprach im Namen einer Gruppe von sechs afrikanischen Ländern: Ägypten, Republik Kongo, Senegal, Südafrika, Uganda und Sambia. Nun sind auch die Komoren, die derzeit den Vorsitz der Afrikanischen Union innehaben, in die Liste aufgenommen worden. Zuvor hatte der russische Botschafter in Wien, Dmitri Ljubinski, erklärt, Russland sei bereit, neutrale und konstruktive Vorschläge möglicher Vermittler für Gespräche zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine zu prüfen. Wiederum erklärte Michail Podoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, dass es unmöglich sei, mit Moskau auf der Grundlage von Friedensinitiativen zu verhandeln, die von mehreren Ländern, darunter Brasilien, Indonesien und mehrere afrikanische Länder, vorgeschlagen wurden. Das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg ist das größte Wirtschaftsforum in Russland. In diesem Jahr findet es vom 14. bis 17. Juni statt. Mehr zum Thema - Brasiliens Präsident Lula fordert Reform der UN – Selenskij schwänzt Friedens-Treffen

