Südafrikanische Krankenhauseinweisungen trotz Omikron-Welle deutlich zurückgegangen

Es wird vermutet, dass die Omikron-Variante von COVID-19 zuerst in Südafrika aufgetaucht ist. Trotz erheblicher und weit verbreiteter Panik vor dieser Variante in Europa und den Vereinigten Staaten hat sie sich in Südafrika bisher als sehr mild erwiesen.