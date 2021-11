Niger: 26 Grundschulkinder kommen bei Brand in Klassenzimmer ums Leben

In Nigers südlicher Region Maradi brach am Montagmorgen ein Feuer in einem notdürftig aus Holz und Stroh errichteten Klassenzimmer aus, wie Reuters, BBC und AFP unabhängig voneinander berichteten. Chaibou Aboubacar, Bürgermeister der Hauptstadt der gleichnamigen Region, bestätigte lokalen Medien die Zahl der Opfer:

"Im Moment haben wir 26 Tote und 13 Verletzte, vier davon schwer."

Er fügte hinzu, dass insgesamt drei Klassenzimmer zerstört worden seien.

Im Internet kursieren unbestätigte Fotos, auf denen die verkohlten und schwelenden Überreste von Klassenzimmern zu sehen sind.

In Niger, einem der ärmsten Länder der Welt, reichen die Kapazitäten gemauerter Schulhäuser oft nicht aus, um alle Kinder unterzubringen, sodass improvisierte Ausweichräume benötigt werden. Der regionale Bildungsdirektor Maman Hdi erklärte, dass die Ursache des Vorfalls noch untersucht wird. Es sei aber nicht ganz ungewöhnlich, dass es in diesen provisorischen Klassenzimmern zu Brände komme, da die Räumlichkeiten aus leicht entflammbaren Materialien bestünden.

Bei einem ähnlichen Brand in der nigrischen Hauptstadt Niamey kamen Anfang des Jahres 20 Kinder ums Leben, wobei 28 Klassenräume in Strohhütten zerstört wurden.

Nach dem jüngsten Brand kündigten die örtlichen Behörden eine dreitägige Trauerzeit an und setzten den Unterricht aus. Der nigrische Ministerrat erklärte unter Verweis auf die beiden tödlichen Brände seit April, dass Vorschulklassen keine Dächer aus Stroh mehr haben dürfen.

