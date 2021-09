Erneute Entführung von Schulkindern in Nigeria

Im Nordwesten Nigerias wurden 73 Schulkinder entführt, wie die Polizei am Mittwoch informierte. Die Regionalregierung ließ die Grund- und Sekundarschulen schließen. In Nigeria werden oft Schüler als Geiseln genommen. Behörden geben an, dass seit Dezember 2020 1.000 Kinder gekidnappt wurden.